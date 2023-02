Kluk za půl miliardy dolarů? Ježdík: Neskutečný, strop má v nebesích

Říkají mu mimozemšťan, zázrak, hříčka přírody anebo také kluk, který změní basketbal. Očekávaná jednička draftu do NBA Victor Wembanyama očaroval v minulém týdnu i české publikum. Při kvalifikačním utkání s Francií v Pardubicích tenhle 221 centimetrů vysoký dlouhán posbíral 22 bodů, 17 doskoků a 6 bloků. Co na cestu tohoto stále ještě teenagera říká Michal Ježdík, sportovní ředitel basketbalové federace? „Žádný hráč v historii NBA neměl svůj strop nastavený tak vysoko jako on,“ myslí si.

Co vás na tomto supertalentu zaujalo nejvíce?

„Jeho leadership. Tedy jak se Victor, jeho spoluhráči a trenérský tým k sobě chovali, jak respektovali jeho roli na palubovce i mimo ni. Všichni se ochotně a společně podíleli na profilování a podpoře nejlepšího hráče na hřišti. Takto Wembanyama i hrál a takto byl všemi kolem i akceptován. Spoluhráči ho stále hledali a zásobovali přihrávkami a podporovali i v situacích, kdy se mu nedařilo, jak by si on sám představoval. Obdivuhodné o to víc, že je mu teprve 19 let, tedy nejedná se o leadership zkušeného hráče.“

Wembanyama na sebe poutá pozornost už jen svou postavou. Jak jeho hře jeho výška konkrétně pomáhá?

„Obrovský dopad na hru má jeho rozpětí paží. Mnohem více se to projevovalo v obraně, kde naplňoval v každém momentě, kdy byl na hřišti, pojem ‚rim protection’. Nejen že doskočil většinu míčů, které se odrazily do jeho teritoria, ale také například vychýlil mnoho střel soupeře nebo se jednoduše do prostoru, kde se vyskytoval, rozhodli naši hráči vůbec nechodit z obavy, že jejich střelu zablokuje. Tyto věci nejsou nikde ve statistikách zaznamenány, ale jsou trenéry pečlivě vnímány. Mimořádná je také úroveň jeho dovedností ve vztahu k jeho výšce.“

Myslíte jeho velkou pohyblivost?

„Ano, pohyblivost, ale i koordinaci, která mu dovoluje se zapojovat do hry i na místech, které patří standardně křídlům a rozehrávačům. Jako zajímavost bych ještě zmínil, že Victor měl s sebou osobního trenéra, který byl zapojen do rozcvičení a fází, kdy byl na střídačce. Stále kontroloval jeho pohyby, jeho tělo a nastavení mysli.“

V současné době je Victor nejžhavějším kandidátem na jedničku draftu NBA. V exhibičních zápasech proti NBA G League Ignite zaznamenal 37 a 36 bodů…

„On téměř přeskočil mládežnickou kategorii. Už v sedmnácti letech hrál Euroligu a v letošní sezoně táhne svůj klub Metropolitans Paris-Levallois jako MVP celé francouzské ligy. To je neuvěřitelné.“

Na jaké mety může v NBA dosáhnout?

„Žádný hráč v historii NBA neměl svůj strop nastavený tak vysoko jako on. Správný je i směr, kam kráčí, a tím je NBA. Kluby za mořem jsou schopny nastavit proces rozvoje uzpůsobený hráči s neomezenými prostředky a zároveň za přispění nejnovějších technologií, elitních lidských zdrojů a propojení aplikovaného výzkumu šitému na míru hráči, klubu i soutěži ve smyslu zatížení. Je to basketbalista, který může změnit budoucnost této hry, včetně hodnoty organizace, do níž vstoupí. Experti odhadují minimální nárůst ceny klubu, který jej bude draftovat, o 500 milionů dolarů!“

To je neskutečné číslo!

„Má ale logiku. Vemte si, že on vyprodal v letošní sezoně většinu hal, v nichž hrál. I do pardubické arény přišlo 4 521 diváků, což je na český sport výborné číslo. Osobně jsem ale čekal víc. Protože nejen basketbalová komunita mohla vidět a zažít mladého hráče s přívlastky mimořádný, generačně rozdílový, potenciálně nejlepší, co kdy hrál basketbal.

Kde má Wembanyamova kariéra limit?

„Už teď jednoznačně přesahuje hranice francouzského basketbalu a může se stát rodinným stříbrem celé Francie. A kde má limit? Pomůžu si tím, co o něm řekl současný král LeBron James: ‚Více hráčů dostalo za poslední dva roky nálepku výjimečnosti. Ale on je více než to, je to mimozemšťan. Nikdy jsem neviděl, nikdo ještě nikdy neviděl nikoho tak vysokého jako on, kdo se pohybuje po palubovce tak plynule a ladně.’ Takže potenciál Victora Wembanyamy je někde v nebesích…“

Kdo je Victor Wembanyama