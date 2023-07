Drsná sázka Vondroušové: Ještě jedna výhra a jdeš! Kouč bude s tetováním...

PŘÍMO Z LONDÝNA – No rain, no flowers. Abstraktní motivy i další motivační citáty má pod kůží Markéta Vondroušová. Fanynka tetování prý už ani nepočítá, kolik obrázků po těle má. Na jedno si dá ale dobrý pozor: aby pod jehlu musel její kouč Jan Hernych. Znamenalo by to totiž, že vyhrála Wimbledon. Tak zní jejich svérázná sázka.