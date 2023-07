Vondroušová vystoupala na tenisový vrchol: Jak se jí změní život?

Česká vláda utratila přes 50 000 000 Kč za restaurace v gastronomickém průvodci. Ale reklamu ve světě zemi pod Řípem udělala tenistka Markéta Vondroušová (24). Zadarmo! A ještě na tom nejspíš trhne hodně peněz pro sebe...

Vondroušová si senzačně v bílém »kuchařském« úboru na nejstarším turnaji světa ve Wimbledonu došla pro triumf. Ve finále rozplakala Tunisanku Uns Džábirovou (28) po výsledku 6:4, 6:4, načež pozvedla stříbrnou trofej. Češka tak teď bude mít na talíři spoustu nabídek od sponzorů. Jeden z nich se musí tvářit kysele, protože Markétě nevěřil!

Lukrativní smlouva

Oděvní gigant Nike má heslo Just do it (Prostě to udělej), v lednu 2023 se jím někdo z tenisového úseku řídil doslova. Co se tomu nešťastníkovi, jenž je zodpovědný za škrty v rozpočtu, honí hlavou? „Nevím, po čtyřech letech se rozhodli smlouvu stopnout. Uvidíme, co se teď bude dít, musím se poradit s agenty,“ odpověděla šampionka Vondroušová.

Práci bude mít především Kateřina Stecová, její manažerka z nadnárodní společnosti Octagon, která se narodila v Třinci, ale žije v zahraničí. Ta Blesku po (tehdy neúspěšném) finále Roland Garros 2019 o smlouvě s Nike řekla: „Je hodně lukrativní.“

Mladá a krásná

»Maky« si domů do Sokolova z Paříže přivezla na tisíc párů bot. V Londýně si experti naopak všimli, že v dresu bez log připomíná myší kožíšek. Bývalá světová jednička Tracy Austinová (60) si myslí, že Vondroušová po tomhle neuvěřitelném úspěchu dlouho »neoblečená« nezůstane: „Je mladá a krásná žena.“

Teprve začátek!

K 65 milionům Kč od pořadatelů Wimbledonu by mohla od světových značek vyvařit slušnou porci peněz! A hlavně, tohle je dost možná v podání Markéty pořád teprve začátek!

„Strašně jí to pomůže na sebevědomí, všude bude vystupovat jako wimbledonská vítězka. Co od ní čekám dál? To největší! Je ctižádostivá a podle mě neřekla poslední slovo. Má na velké věci, ještě nějaký grandslam přidá!“ tvrdí její mentor Jiří Hřebec (72). Pokud se nemýlí, lahodná miska milionů se promění v pořádnou nálož.