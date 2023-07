Poklona Česku za další šampionku: Nejlepší ženská tenisová země

„Zamyslete se nad počtem obyvatel, velikostí a množstvím skvělých hráček, které země vyprodukovala,“ vyťukala na twitter někdejší trenérka Karolíny Plíškové Rennae Stubbsová a pokračovala výčtem hráček...

Některé jménem, některé příjmením, ale zmínila Navrátilovou, Mandlíkovou, Sukovou, Novotnou, Kvitovou, Plíškovou, Krejčíkovou, Muchovou, Vondroušovou a také Strýcovou, která se po návratu z mateřské vrátila na kurty All England Clubu a zahraje si finále čtyřhry.

„Mohla bych pokračovat, ale asi chápete, kam tím mířím,“ dodala po výčtu. Co je nejpodstatnější, svůj příspěvěk myslela naprosto vážně. To dokazuje i to, jak si za ním nadále stojí, když ho někdo z komentujících zpochybnil.

„Musel bych si k tomu sednout a popřemýšlet o tom, ale myslím, že USA vychovaly dost ikonických hráček,“ napsal jeden z prvních. „Přečtěte si příspěvěk znovu,“ reagovala Stubbsová. „Česká republika má asi 10 milionů obyvatel. Takže co tam máš? New Jersey!!!???“ stála si za svým.

Ať už někdo souhlasí, či nikoliv, další česká wimbledonká vítězka vzbudila velký ohlas po celém světě. Vždyť jak po triumfu připomněla i slavná Billie Jean Kingová na svém twitteru, rodačka ze Sokolova se stala první nenasazenou hráčkou, která dokázala ovládnout dvouhru na travnatých dvorcích v All England Clubu.