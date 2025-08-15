Pravděpodobné sestavy: Plzeň opět se třemi útočníky, Baník bez Šína. Zelený stále chybí
Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje už pátým kolem. V jeho úvodu zavíta Plzeň na pražskou Duklu. Útok Viktorie by měl být, stejně jako proti Glasgow Rangers, složený z trojice útočníků. Slavia v posledních třech kolech udržela čisté konto, zlomit se ji na svém stadionu pokusí Jablonec. Baník vyhlíží první ligovou výhru v sezoně a v souboji aktuálně posledního s předposledním si to rozdá s Pardubicemi. Program uzavírá nedělní utkání Sparty v Liberci. Jak vypadají pravděpodobné sestavy všech týmů?
- Dukla dosáhla v této sezoně na hodnotu 1,8 očekávaných gólů (míň jen Pardubice 1,4) a na vstřelení branky potřebuje 25 střel (horší jsou jen Bohemians 39).
- Plzeň vstřelila alespoň dva góly v každém z posledních pěti venkovních zápasů v nejvyšší české soutěži. Jde o její nejdelší sérii v ligové historii.
- V utkáních Mladé Boleslavi v této sezoně padlo pokaždé aspoň pět branek. Současně inkasovala nejméně dva góly v posledních šesti zápasech v řadě (celkem 16).
- Hradečtí mají velmi nízkou hodnotu intenzity presinku. Než přeruší soupeři akci, nechá si ho vyměnit v průměru 16,9 přihrávek. Horší je jen Slovácko (19,9).
- Olomouc v minulém kole proti Spartě (0:1) zaznamenala nula střel na branku a průměrně jich má 2,3 na zápas. Hůř na tom jsou jen Dukla, Pardubice a Slovácko (1,8).
- Zlín má deset bodů po čtyřech kolech poprvé od sezony 2016/17. Zároveň je jediným týmem kromě Sparty, Slavie a Plzně, kterému se to v tomto období podařilo.
- Slovácko je jediným týmem, který v této sezoně ještě nedal gól na domácím hřišti. Zároveň je nejhorší v přesnosti střel (24 %), na branku jich za čtyři kola mířilo jen 7.
- Teplice mají špatnou bilanci na hřištích soupeře. V posledních 13 venkovních utkáních vyhrály jen v Českých Budějovicích (3:0), jinak zapsaly šest remíz a šest proher.
- Jablonec získal v prvních čtyřech ligových kolech osm bodů, což je jeho nejlepší start od sezony 2012/13 (10 bodů) a celkově čtvrtý v klubové historii.
- Slavia udržela tři čistá konta v řadě. Od startu minulé sezony nedostala gól v 64 % ligových utkáních, přičemž z top 10 evropských lig se na 50 % dostala jen Neapol.
- Karviná zapsala s 9 body nejlepší ligový start v historii. Zajímavostí je, že v posledních 11 ligových zápasech vstřelila buď dva a více gólů (7x) nebo žádný (4x).
- Bohemians prohráli tři ligová utkání v řadě, ve kterých nedali ani gól. V posledních sedmi zápasech se trefili jen dvakrát, což je nejméně ze všech klubů.
- Pardubice jsou po čtyřech kolech poslední s jedním bodem, byť v každém utkání vstřelily vždy jeden gól. Sráží je ale defenziva, 11 inkasovaných branek je nejvíc ze všech.
- Baník udržel čisté konto v ligovém utkání naposledy na začátku května s Olomoucí (0:0). Navíc v posledních devíti soutěžních zápasech inkasoval 17 gólů.
- Liberec vstřelil v této ligové sezoně nejvíc gólů po centrech (4) ze všech týmů. Zároveň dal tři branky po střele hlavou, což tvoří 38 % všech branek Slovanu.
- Sparta udržela v minulém kole proti Sigmě (1:0) čisté konto v ligovém utkání poprvé od 13. dubna (Mladá Boleslav 2:0). Mezitím inkasovala 16 branek v 9 zápasech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu