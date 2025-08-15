Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Plzeň opět se třemi útočníky, Baník bez Šína. Zelený stále chybí

Jak vypadají pravděpodobné sestavy pro páté kolo Chance Ligy?
Jak vypadají pravděpodobné sestavy pro páté kolo Chance Ligy?Zdroj: koláž iSport.cz
Erik Prekop z Baníku Ostrava se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání 3. předkola Konferenční ligy proti Austrii Vídeň
Albion Rrahmani se trefil v odvetě 3. předkola KL v Jerevanu
Záložník Slavie Christos Zafeiris
Rozčílený záložník Lukáš Červ po domácí ztrátě Viktorie v utkání s Jabloncem
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje už pátým kolem. V jeho úvodu zavíta Plzeň na pražskou Duklu. Útok Viktorie by měl být, stejně jako proti Glasgow Rangers, složený z trojice útočníků. Slavia v posledních třech kolech udržela čisté konto, zlomit se ji na svém stadionu pokusí Jablonec. Baník vyhlíží první ligovou výhru v sezoně a v souboji aktuálně posledního s předposledním si to rozdá s Pardubicemi. Program uzavírá nedělní utkání Sparty v Liberci. Jak vypadají pravděpodobné sestavy všech týmů?

  • Dukla dosáhla v této sezoně na hodnotu 1,8 očekávaných gólů (míň jen Pardubice 1,4) a na vstřelení branky potřebuje 25 střel (horší jsou jen Bohemians 39).
  • Plzeň vstřelila alespoň dva góly v každém z posledních pěti venkovních zápasů v nejvyšší české soutěži. Jde o její nejdelší sérii v ligové historii.

  • V utkáních Mladé Boleslavi v této sezoně padlo pokaždé aspoň pět branek. Současně inkasovala nejméně dva góly v posledních šesti zápasech v řadě (celkem 16).
  • Hradečtí mají velmi nízkou hodnotu intenzity presinku. Než přeruší soupeři akci, nechá si ho vyměnit v průměru 16,9 přihrávek. Horší je jen Slovácko (19,9).

  • Olomouc v minulém kole proti Spartě (0:1) zaznamenala nula střel na branku a průměrně jich má 2,3 na zápas. Hůř na tom jsou jen Dukla, Pardubice a Slovácko (1,8).
  • Zlín má deset bodů po čtyřech kolech poprvé od sezony 2016/17. Zároveň je jediným týmem kromě Sparty, Slavie a Plzně, kterému se to v tomto období podařilo.

  • Slovácko je jediným týmem, který v této sezoně ještě nedal gól na domácím hřišti. Zároveň je nejhorší v přesnosti střel (24 %), na branku jich za čtyři kola mířilo jen 7.
  • Teplice mají špatnou bilanci na hřištích soupeře. V posledních 13 venkovních utkáních vyhrály jen v Českých Budějovicích (3:0), jinak zapsaly šest remíz a šest proher.

  • Jablonec získal v prvních čtyřech ligových kolech osm bodů, což je jeho nejlepší start od sezony 2012/13 (10 bodů) a celkově čtvrtý v klubové historii.
  • Slavia udržela tři čistá konta v řadě. Od startu minulé sezony nedostala gól v 64 % ligových utkáních, přičemž z top 10 evropských lig se na 50 % dostala jen Neapol.

  • Karviná zapsala s 9 body nejlepší ligový start v historii. Zajímavostí je, že v posledních 11 ligových zápasech vstřelila buď dva a více gólů (7x) nebo žádný (4x).
  • Bohemians prohráli tři ligová utkání v řadě, ve kterých nedali ani gól. V posledních sedmi zápasech se trefili jen dvakrát, což je nejméně ze všech klubů.

  • Pardubice jsou po čtyřech kolech poslední s jedním bodem, byť v každém utkání vstřelily vždy jeden gól. Sráží je ale defenziva, 11 inkasovaných branek je nejvíc ze všech.
  • Baník udržel čisté konto v ligovém utkání naposledy na začátku května s Olomoucí (0:0). Navíc v posledních devíti soutěžních zápasech inkasoval 17 gólů.

  • Liberec vstřelil v této ligové sezoně nejvíc gólů po centrech (4) ze všech týmů. Zároveň dal tři branky po střele hlavou, což tvoří 38 % všech branek Slovanu.
  • Sparta udržela v minulém kole proti Sigmě (1:0) čisté konto v ligovém utkání poprvé od 13. dubna (Mladá Boleslav 2:0). Mezitím inkasovala 16 branek v 9 zápasech.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
