Místo Berdycha Francouz s bříškem. I tak Štěpánek skotačí ve Wimbledonu

To jsem elegán, o jsem elegán, co? Štěpánek a italská móda k sobě náramně pasují. • Martin Přibyl, Benedikt Renč/Esquire

Původně se zdálo, že si užije velký mejdan. Sám v prvním týdnu dorazil na Wimbledon v roli kouče Sebastiana Kordy. Věděl, že také jeho bývalý daviscupový parťák Tomáš Berdych doprovodí Jiřího Lehečku do All England Clubu. Berďo, jdeme do toho? vyzval kamaráda, ať se akce legend zúčastní spolu jako pár. „Napsal jsem do Wimbledonu několik zpráv a nakonec nás dali k sobě,“ mnul si ruce.

Jenže ze znovuzrození dvojky, která pro Česko vyhrála dva Davis Cupy, sešlo. Berdych musel změnit program, na Štěpánka zbyl Sébastien Grosjean, pětačtyřicetiletý Francouz a bývalá světová čtyřka. Minulý čas je na místě, zatímco Štěpánek od hráčských let viditelně nepřibral ani deko a Berdych ještě zhubnul, dobře živenému Grosjeanovi se pod tričkem rýsuje bříško.

Pro Štěpánka byl Wimbledon vždy nej turnajem, katedrálou tenisu. Vyprávěl, jak mívá husí kůži pokaždé, když projde branami All England Clubu. Svedl tu řadu památných zápasů. Na centrkurtu před devíti lety zle zatápěl Novaku Djokovičovi , v sezoně 2006 uhrál nejlepší grandslamový výsledek kariéry – čtvrtfinále. A mohl být i semifinalistou, pokud by na mečbol proti Jonasi Björkamnovi neposlal druhé podání do půlky sítě.

Dnes se vrátil jako táta dvou dětí – dcer Stelly a Medy, jimž laškovně říká Stellouš a Medouš. Starší je pět, mladší rok a půl. Přiletěly za ním do Londýna spolu s manželkou Nicole Vaidišovou (34). „Snad mi neukápne slza,“ nezakrýval Štěpánek dojetí, že ho dcery uvidí hrát ve Wimbledonu.

Manželka už do tenisu žhavá není, prý ji bolí rameno, dávno si už ani rekreačně nezajde pinknout. Pryč jsou časy, kdy sama na londýnské trávě nastoupila k dvěma čtvrtfinále, a v tom prvním dokonce promarnila tři mečboly s Anou Ivanovičovou.

V prvním týdnu turnaje neměl Štěpánek extra náladu. Jeho svěřenec a „mladší brácha“ Sebastian Korda padl už v 1. kole pod salvou es Jiřího Veselého. Během nedávného podniku v Queensu se Američan označil za spolufavorita Wimbledonu. Jenže pak si poranil zadní stehenní sval, před travnatým grandslamem skoro nemohl trénovat.

Naopak Štěpánka těší, že Kordovo zranění zápěstí je už minulostí, upozorňuje na to, jakou pozitivní změnou prochází tělo třiadvacetiletého borce pod dohledem kondiční kapacity Jeze Greena. Ten již nespolupracuje s Karolínou Plíškovou, Korda je pro něj jedničkou.

A zatímco Sebastian odpočívá po travnaté části sezony, Štěpánek má ve Wimbledonu pré. Jestliže některé zápasy legend jsou vedeny ve vážném duchu, on s Grosjeanem hodlají diváky svými skopičinami ubavit až k smrti. Takže se už při druhé výměně zápasu proti páru Tommy Haas, Mark Philippoussis strhla obíhačka kolem tenisové sítě. Štěpánek ji zakončil smečí, jenže stál na špatné straně kurtu a bod prohrál.

Plácání si s diváky, vyzvání sběračů, ať si jdou pinknout místo nich, nonstop úsměvy. Všechny triky z tenisových exhibicí najdete v jednom česko-francouzském balení. A na závěr mače podá Štěpánek rozhodčímu na umpiru telefon, ať všechny čtyři borce vyfotí.

Ptáte se na výsledek? Řekněme raději, že ho agentury nevydaly…