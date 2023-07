Z hokejisty zubařem: Bláha hrál za reprezentaci, přesto končí v pouhých 21 letech

Marek Bláha prošel reprezentačními výběry od šestnáctky až po dvacítku, startoval na World Hockey Challenge či na prestižním Hlinka Gretzky Cup. Hrál ve Finsku za TuTo Hockey, přesto v pouhých 21 letech dokráčel na konec své hokejové cesty kvůli vleklým zdravotním obtížím. Důležité životní rozhodnutí nadějný český obránce oznámil skrze sociální sítě.

Odchovanec pražských Letňan se od roku 2020 rozvíjel v zemi tisíců jezer v klubu TuTo Hockey. Na severu Evropy nabral zkušenosti s dospělým hokejem na profesionální úrovni, kdy zasáhnul do 8 zápasů v lize Mestis, tedy v druhé nejvyšší soutěži ve Finsku. Působil zde však především v juniorském výběru do dvaceti let, ale kvůli zranění vloni odehrál jen tři duely. Další starty Marek Bláha již nepřidá, neboť s hokejem nadobro končí.

„Ahoj všichni, jak již mnoho z vás ví, potýkám se dlouhodobě se zdravotními problémy. Při intenzivním tréninku a zátěži cítím silné bolesti, a proto jsem nucen oznámit, že musím opustit hokej na vrcholové úrovni,“ oznámil mladý obránce na Instagramu u obrázku, na kterém stojí před Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni.

„Vždy jsem naštěstí věnoval hodně času škole, a proto tak mohu s radostí sdělit, že od následujícího akademického roku započne má cesta k titulu MDDr.,“ dodal talentovaný český reprezentant, který chce být zubním lékařem.

„Rád bych poděkoval všem, co mě mou hokejovou kariérou provázeli. Byla to jízda! Nyní je však na čase změnit priority. Doufám, že vás všechny v budoucnu uvidím ve své ordinaci,“ zakončil svůj příspěvek Bláha pozvánkou do svého budoucího zaměstnání, ve kterém vymění hokejku a brusle za stomatologické nástroje.

Český hokej tak přichází o jeden největších defenzivních talentů ročníku 2002. Marek Bláha dostával pravidelné pozvánky od reprezentačních trenérů napříč všemi mládežnickými výběry. Nechyběl tedy například na Hlinka Gretzky Cupu nebo na turnaji World U17 Hockey Challenge, který je považován za neoficiální mistrovství světa do 17 let.

Marek Bláha hokejově vyrůstal nejprve u letňanských Letců, následně se přesunul do akademie Sparty. V roce 2020 se vydal do Finska, kde mohl uplatnit svůj charakteristický styl hry. Navzdory drobné postavě své vrstevníky převyšoval především v kreativní činnosti a také v technice a rychlosti bruslení, čímž jistojistě zaujal skauty finského celku TuTo.