Velmi křehké vztahy Pešána a Frolíka: Žádné sympatie a velká frustrace v Pekingu!

Kruh se uzavřel! Český útočník Michael Frolík se po dlouhých sedmnácti letech vrací zpátky do Kladna, odkud vystřelil až do slavné NHL. Nyní vzpomíná nejen na své hokejové začátky v mateřském klubu, ale i na nezdařilé působení a pochroumané vztahy v národním týmu pod Filipem Pešánem na Zimních olympijských hrách.

Byla to jasná volba! K novému angažmá ho však stejně popostrčil otec Stanislav i staronový spoluhráč Tomáš Plekanec, který s Kladnem prodloužil smlouvu o další rok. Michael Frolík bude znovu oblékat kladenský dres coby odchovanec klubu!

Nyní byl vyzpovídán redakcí Sport cz, které prozradil, jak se vše „upeklo” a proč. „Táta si moc přál, abych svou kariéru ukončil doma na Kladně, takže to dělám i pro něj,“ prozradil hokejový křídelník s drahocennými dlouholetými zkušenostmi z honosné NHL.

Český reprezentant též poodhalil velice pikantní zajímavosti z pekingské výpravy na ZOH 2022, kde to v českém hokejovém výběru pořádně jiskřilo. Alespoň tomu tak bylo při častých výměnách názorů s tehdejším hlavním koučem národního týmu, se kterým si vítěz Stanley Cupu 2013 očividně „nesedl“ i kvůli nízkému hernímu vytížení a odlišným postojům.

V minulé sezóně nastřádal 24 bodů ve 48 extraligových zápasech v libereckém dresu Bílých Tygrů, kam nově zavítal právě někdejší trenér hokejové reprezentace. Kouč Filip Pešán v souvislosti s ním prohlásil, že je relativně drahý, v důsledku čehož dá raději prostor mladším. „Hokej už nehraju pro peníze, už pro mě nejsou prioritou. Na Kladně jsme se dohodli na rozumné částce, chci si za něj zahrát a pomoct mu,“ oponoval mu „Baby Jágr“.

To prý pro bývalého útočníka Panthers, Blackhawks, Jets či Flames nebylo nikterak překvapivé! „Tušil jsem, že když se bude pan Pešán do Liberce vracet, já už tam asi nebudu. Něco jsme mezi sebou měli,“ poukazoval zkušený hráč na napjaté spory s tehdejším šéfem hokejové střídačky na pekingských hrách. U toho však Frolík nezůstal.

„Moc jsem pod ním nehrál, sympatie tam nebyly. Lidsky to bylo v pohodě, vyříkali jsme si to. Ale celkově to bylo nešťastné. Byl jsem oslovený, jestli pojedu na olympiádu a jel jsem,“ vyprávěl, jak probíhala prvotní komunikace před velkolepou a vysoce sledovanou sportovní událostí.

„Pak se tam staly nějaké věci, ke kterým už bych se nechtěl vracet. Prostě jsem se nevešel do sestavy, to se někdy v hokeji stává. Nechtěl jsem dělat zle, tak jsem to přijmul,“ pokračoval dále, že se horkotěžko srovnával s přidělenou rolí, aby psychicky nepotopil tým. Ten ale stejně na hrách zklamal, kdy skončil až na 9. místě. Trenér Pešán pak nominoval Frolíka pouze do 2 zápasů, jinak kladenský odchovanec proseděl zbytek turnaje na tribuně.