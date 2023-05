Rulík o konci na MS: Chyby po buly, horší pohyb. Proč nejel pomáhat?

Proč postoupila Amerika?

„Konečný výsledek kopíruje statistiku střel, jednoznačná převaha USA. Nám chyběl gól, věřím, že s ním by se hráči zvedli. Ale bohužel. Řekl bych, že dostat dva góly po buly je ve čtvrtfinále docela dost. Jde o standardní situace, beru buly jako úplný základ. Vhazování je strašně důležité, pokud nemáte vítězného hráče typu Tomáše Plekance , je potřeba mít nachystanou defenzivní protizbraň. Tady nebyla vidět, což by se ve čtvrtfinále stát nemělo. Amerika byla pohyblivější, lépe bruslila, ale přes to všechno jsme si neměli nechat dát dva góly po buly. Beru to jako systémovou věc, každý hráč by měl vědět, koho si má držet.“

Výkon Česka na MS?

„Nějak začnete a pak by váš výkon měl stoupat, růst k důležitému zápasu. Nejlepší hokej byste měli hrát teď, ve čtvrtfinále a pak případně v zápasech o medaile. Tohle se nám nepodařilo. Začali jsme dobře, ale prohráli poslední tři zápasy, což o něčem svědčí. Nepodařilo se udělat postupný progres, zlepšovat se zápas od zápasu. Nemusím mít pravdu, ale myslím si, že před rokem tam David Pastrňák přinesl sebedůvěru. Klukům kolem něj vyskočila psychika, turnaj se povedl. Jenže ne každý rok můžete spoléhat, že tihle kluci přijedou. Museli být pomlácení, pobití. Navíc i Davidovi naskakuje věk, jak jste starší, hůř regenerujete. Nezapomeňte, že od půlky října v NHL hrajete dvaaosmdesát zápasů. Je to neuvěřitelný záběr.“

Rozdíl ve čtvrtfinále?

„Neměli jsme kliku v zakončení jako Švédi proti Americe při posledním zápase ve skupině. Tam prohrávali 1:3, pak trefili hokejku, snížili, se štěstím srovnali. V prodloužení Švédům Amerika nepůjčila puk. Vyděsilo mě, co dovedou, když jsem zápas sledoval. Říkal jsem si, jestli v tomhle napadání budou takhle pokračovat i proti nám a dál se tak skvěle doplňovat? Pane jo. Ukázali to. Jistili se, výborně bruslili, Amerika hraje moderní hokej a předvedla ho i proti nám. My se o něj pokoušeli i s dvacítkou. Je to směr, který nese úspěch.“

Moc velké spoléhání na Kubalíka ?

„Nemůžete pořád čekat, že přijde jeden hráč a vždycky nastartuje ostatní. Dominik není stroj, nešlo spoléhat jenom na něj. Hrál se osmý zápas na turnaji a chtělo to, aby se našel i někdo další. Kolikrát jste viděli u Černochovy řady nepřesnou finální přihrávku. S Flekem a Beránkem byli opravdu rychlí, ale vždycky tam něco chybělo. Do třetí třetiny Kari vyměnil všechny útoky. Má mapu střel a vidí hráče, kteří se do zakončení dostávají. V tu chvíli nechá hráče pohromadě, když se hráči do pozic nedostávají, pak je rozdělí. Takhle to má trenér nastavené.

Český limit v bruslení na MS?

„Jsem trenér, který má bruslení na prvním místě. Pohyb je úplný základ. Pak máme trenéry, kteří spíš upřednostňují vyčkávání. Na MS bylo hodně hráčů z extraligy, ne každý hraje aktivní hokej celou sezonu. Pak taky hraje roli, jakým systémem se chce prezentovat trenér. Zažili jsme turnaje, kdy jsme bruslařsky obstáli a někdy jsme neobstáli. Beránek s Flekem měli skvělý pohyb, Amerika měla takových hráčů typologicky ale víc. Ne každý hokejista má výbušnost v nohách geneticky danou, měli ji Martin Straka , Martin Ručinský . Ve staré vítězné generaci jsme měli takový hráčů.“

Kdo z poslední dvacítky měl výkonnost hrát na dospělém MS?

„Jirka Kulich by udělal velké věci, věřil bych mu. Ale nemohl přijet, když hraje play off na farmě. Jeho bych rád viděl na dospělém MS, je pro nás škoda, že to nešlo. Viděl jsem u něj podobnost s Martinem Havlátem, zlato udělal v roce 2000 s dvacítkou a pak i s dospělými v Petrohradu. Ale nejde o zlata, jde o to, že byl schopen hrát i v áčku. Jirka Kulich by byl platný taky jak on a ještě příští rok může jet na dvacítky. U něj jsem stoprocentně přesvědčený, že by tým oživil. Do budoucna je to hráč, který by měl hrát NHL. Je škoda, že se zranil David Jiříček, kdyby byl zdravý, měl by určitě taky šancí na turnaji hrát.“

Proč nejel do Rigy pomáhat Jalonenovi?

„Z pohledu trenéra, který pomáhá z tribuny? Jednoznačně bych jel, určitě. Ale nebyl zájem. Na MS U20 s námi Kari vyrazil, ale do hry nezasahoval, jen jsem s ním konzultoval, když bylo něco potřeba. Ptal jsem se ho na jednu situaci při buly, byli jsme spolu ve shodě, tak potvrdil můj pohled. Nechal nás pracovat. Sledoval naše hráče, tréninky, po zápase nám dal svůj výstup, jak jsme pracovali v zápase. Teď ale nebylo vůbec ve hře, že bych jel do Rigy a do Tampere jako trenér dvacítky pomáhat. Hlavní trenér si řekne, koho tam chce, a tak to je.“

Kdyby dostal nabídku vystřídat Jalonena?

„Tak to mi vyschlo v ústech. Necítím vůbec nic, k tomu se nechci vyjadřovat, tohle mi nepřísluší řešit. Jen řeknu, že spolupráce s trenérem dvacítky s realizačním týmem áčka má smysl. V srpnu jsme byli na MS v Edmontonu a byli tam trenéři osmnáctky i áčka. Rozdělili jsme si nějak práci. Kuba Petr nám sledoval soupeře, Kari sledoval nás. Pomáhali jsme si vzájemně, to se mi hodně líbilo. Celkově máme v našem prostředí pořád problém se sdílením informací, pořád to není ono. Tohle ale fungovalo.“

