Kladno chystá bombu, řeší Frolíka. Smoleňák? Podle Jágra zadarmo drahý

Zní to trochu jak ozvěna z loňského roku, kdy se o Frolíkově comebacku do mateřského celku mluvilo taky. S NHL se rozloučil na podzim 2021 a zamířil do Lausanne. Podepsal dvouletou smlouvu, ale po první sezoně ve Švýcarsku skončil a zakotvil v extralize. Namísto Kladna se však upsal Liberci. Nástup k Bílým Tygrům patřil k událostem přestupového léta. Frolík přispěl obrovskými zkušenostmi, včetně play off nastřílel dvanáct gólů a připsal si 27 bodů. Další smlouva ale nepřišla.

„Trošku mě mrzí, že jsme se v podstatě ani nestihli pobavit o případné budoucnosti, protože Michael hned dva dny po konci play off odletěl do Severní Ameriky. Tak či tak byl relativně drahý a je na čase, aby otěže převzali mladší,“ prohlásil už v květnu trenér Filip Pešán, který se vrátil na libereckou střídačku.

O námluvách Rytířů s Frolíkem se začalo povídat znovu, stejně jako o tom, že možná ukončí kariéru, ale stále váhá. Poslední dva měsíce však nasvědčují spíš tomu, že Frolík bude pokračovat a podepíše v Kladně. Podle informací Sportu by v brzké době mělo být jasněji.

Za Kladno hrál Frolík nejvyšší soutěž naposledy v ročníku 2005/06, než odešel do zámoří. V NHL strávil celkem 13 sezon. Začínal na Floridě, pokračoval v Chicagu, s nímž před deseti lety vybojoval Stanley Cup, prošel ještě týmy Winnipegu, Calgary, Montrealu a Buffala. Předloni se rozhodl pro návrat do Evropy. Mezitím startoval na dvou olympiádách, ze dvou mistrovství světa přivezl bronzovou medaili, reprezentoval i na Světovém poháru.

Z Kladna vyrazil do světa rovněž o rok starší pražský rodák Radek Smoleňák. Kapitán Mountfieldu v únoru prodloužil s východočeským klubem o další dva roky. Smlouvu s ním uzavřel tehdejší prezident Miroslav Schön. Během play off se však Smoleňák i kvůli zraněním párkrát nevešel do sestavy, ztratil dřív silnou pozici.

„Má novou smlouvu, je v Hradci rád. Ale trenérem je Tomáš Martinec, který bude chtít hrát nějaký hokej, od kterého neuhne. Je otázkou, do jaké se Radek dostane formy. Sestavu si tvoří jen Tomáš Martinec s asistenty. Jednoznačně, třeba se nachystá tak, že si řekne o místo v první lajně. A my budeme ze Smolyho nadšení, jako jsme byli vždycky. Teď měl hrozně těžkou sezonu plnou smůly,“ vyjádřil se po extraligovém finále generální manažer Aleš Kmoníček v rozhovoru pro iSport.cz.

Smoleňák se Kladnu prý nabídl sám. Patří Hradci Králové, měl motivaci tam pokračovat. Jenže v Mountfieldu by se prý jeho smlouvy rádi zbavili. A Rytířům by se zase bijec Smoleňákova ražení hodil. Dovede se připravit, jde příkladem, pokud je zdravý, má týmu pořád co dát. Jako přirozený vůdce a mluvčí by určitě odvedl kus práce v kabině a mimo led.

Potíž není v jeho věku, nýbrž ceně. „Zadarmo je drahý,“ prohlásil dokonce o Smoleňákovi kladenský šéf Jaromír Jágr na setkání s fanoušky. Proslýchalo se o 100 tisících, pak se požadavek údajně zdvojnásobil. Takové peníze ovšem pro Kladno představují strop pro útočníka schopného posbírat kolem 40 bodů za sezonu. A takovým hráčem už Smoleňák nejspíš nebude.

