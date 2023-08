Hurá! Beci tvoří. Starší bráchové jako vzor, napodobí je Jiříček a spol.?

Čeští hokejisté do 18 let se radují z gólu v duelu proti USA • ČTK / Šálek Václav

Čeští hokejisté do 18 let oslavují gól útočníka Adama Titlbacha (uprostřed) • ČTK / Šálek Václav

Čeští hokejisté do 18 let stíhají amerického soupeře s pukem • ČTK / Šálek Václav

Tomáš Galvas, reprezentant do 18 let, sbírá puk ze vzduchu • ČTK / Šálek Václav

Vychytralý útočník české reprezentace do 18 let Maxmilian Curran zkouší zpoza branky překvapit rozehrávající Němce • ČTK / Šálek Václav

Klička českého reprezentanta do 18 let Jakuba Fibingra proti Němcům • ČTK / Šálek Václav

Český výběr do 18 let na Hlinka-Gretzky Cupu táhne i skvělá a odvážná hra obránců • Koláž iSport.cz

Hezky se pozorují kousky mladé party v Břeclavi. Česká osmnáctka porazila na Hlinka Gretzky Cupu nejdřív USA 7:2 a v úterý Němce 6:2. Přesto je postup do semifinále jen pravděpodobný, pořád není jistý, rozhodne středa a zápas se Švédskem. Za předpokladu, že Spojené státy složí Němce, může si Česko dovolit se Švédy i porážku, jen nesmí být vyšší než o pět gólů. To při schopnostech Jiříčka, Benáka, Jecha a spol. zní jako dost slibný scénář.

Důležitým rysem české sestavy je způsob, jak pracují obránci. Za posledních pár let se několik kvalitních ofenzivních zadáků urodilo. Za mořem hraje Filip Hronek, do Evropy se vrátili Filip Král nebo Jakub Galvas. Na posledních dvacítkách oslnili Stanislav Svozil, David Špaček a David Jiříček. Přidat se k nim mohou Tomáš Hamara, Aleš Čech nebo Vojtěch Port.

Na to, že ještě pár let zpátky doma platilo „nemáš fleka, hraješ beka“, slušná sestava, ne? A dost talentu najdete i v současné reprezentační osmnáctce. Na turnaji v Břeclavi si toho všimnete hned. Beci tvoří, vymýšlejí, hrají. Sem tam to nevyjde, jasně. Ale každý se dovede zapojit do rozehrávky. Celkem dlouho se po podobných principech volalo. Teď je vidíte v praxi.

„Chceme po klucích, aby hráli konstruktivně, pouštíme je do těch situací. Když mají šanci být na kotouči, vyžadujeme po nich, ať tak hrají,“ přikývne kouč David Čermák. „Jsou to mladí kluci, tak se postupně učí, kdy už je toho moc a je lepší kotouč dát ze třetiny ven,“ vidí samozřejmě i určité mezery.

V zápiscích skautů nad všemi ční Adam Jiříček, bratr Davida, který patří Columbusu. Taky on má potenciál jít na draftu NHL v prvním kole. Zaujme vás, jak moc si jsou podobní. Ať jde o přístup ke hře, nahrbená záda i sympatickou vyřídilku. „Brácha se sem chtěl přijet podívat, jen ho povolali do Columbusu, takže nemohl dorazit. Ale říkal, že všechno bude sledovat, a večer jsme spolu na drátě,“ vysypal ze sebe Adam Jiříček.

A že to čeští beci sem tam přeženou s klidem a hledáním konstruktivního řešení? „Třeba já to někdy zbytečně předržím, vím to,“ nesměle se usmál Tomáš Galvas. Zkrátka vzdělávací proces.

Brácha Jakub si zahrál už šest zápasů za Chicago. Táta Lukáš dřív platil za poctivého extraligového defenzivního bijce. Taky se má případně kde ptát na rady. „Celkově je asi dobře, že jsme jako obránci víc ofenzivní, aspoň se snažíme podporovat útočníky,“ přidal Galvas.

Ve výběru najdete i Davida Svozila. Je to celkem paradox, on, Jiříček i Galvas si procházejí vývojem, který pořád ještě neskončil u jejich starších sourozenců. Všichni tři starší bráchové míří do NHL, zlepšují se, chtějí hrát nejlepší ligu světa. A hned jsou tady mladší pánové z rodinného klanu.

„Je zajímavé, že pár let dozadu vidíte všechno v televizi a najednou jsem tady taky,“ kývne Adam Jiříček. Pak hned přidá hodně vyspělý pohled na svoji situaci. Schválně, je výhoda, že z první linie sledujete cestu o tři roky staršího Davida? „Vím, co všechno musel udělat. Ale zase jsem si to neprožil sám, jen jsem viděl, čím si musel projít David. Každý má nějakou svoji cestu, takže když on něco vnímal určitým způsobem, já to třeba můžu mít jinak. Vždycky si tu věc musíte prožít sám.“ Ano, vážně je mu teprve sedmnáct.

Všichni tři mají ale výhodu, že vzory nemusí nikde hledat. Stačí nakouknout do rodinného alba. „Taky bych se rád někdy podíval za moře, ale cesta je strašně dlouhá. Vím, že musím ještě hodně makat. Od bráchy mám každopádně dobrý příklad, vidím, jak se posouval, zlepšoval se,“ přidává Galvas. Taky je v sedmnácti tak drobný, jako byl Jakub.

A taky ho už Olomouc velmi brzy vypustila do extraligy. Zahrál si ji jako šestnáctiletý. „V Břeclavi chodí hodně fanoušků, je tady skvělé publikum. V extralize jsem si na tohle trochu už zvykl, takže mi určitě pomohla, že teď nejsem tak nervózní,“ zamyslí se.

Ze současné osmnáctky si mezi dospělými zahráli i Jan Skok a Adam Jiříček v Plzni. Pokud vývoj šikovných borců bude pokračovat a neohlásí ještě odchod do zahraničí, brzy si řeknou o minuty v extralize i Jakub Fibigr (Vítkovice), Adam Hlinský (Ml. Boleslav) nebo Adam Král (Liberec). Aleše Zielinskiho čeká přechod do zámořské juniorky, David Svozil pokračuje ve Finsku.

Tabulka Hlinka-Gretzky Cup 2023

Skupina A (Břeclav):

1. Česko 2 2 0 0 0 13:4 6 2. Švédsko 2 1 0 0 1 12:7 3 3. USA 2 1 0 0 1 8:8 3 4. Německo 2 0 0 0 2 3:17 0

Skupina B (Trenčín):