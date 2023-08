Úspěchy na ME juniorů slaví i sporťačka z ČT, medaile se nevešly do výtahu

Další misí Lurdes Gloria Manuel po juniorském zlatu na ME v Jeruzalémě bude seniorské mistrovství světa • facebook.com / Česká atletika

Lurdes Gloria Manuel po triumfu v závodě na 400 metrů v omámení dává hlavu do dlaní • facebook.com / Česká atletika

Úspěšná výprava z ME juniorů • ČTK / Vondrouš Roman

Bezprecedentních osm medailí přivezla atletická výprava z juniorského ME v Jeruzalémě. Největší úspěch za třicet let historie těchto šampionátů poslal český tým na třetí místo v pořadí národů. „Je to úžasný výsledek,“ hodnotil šéftrenér Pavel Sluka.