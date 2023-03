Vaclík o štacích v cizině: Druhá liga, ale jiný svět. Sevillu jsme milovali

Švýcarsko, Španělsko, Řecko, ale vysněný Albion mezi zahraničními štacemi scházel. Od ledna to neplatí. Reprezentační brankář Tomáš Vaclík zamířil z Atén na půlroční záskok do Huddersfieldu, reklamy na viktoriánskou Anglii. „Moc se mi tu líbí,“ říká. Na Ostrovech má zatím pech. Než se stačil rozkoukat, poslalo ho mimo hru zranění. Operované rameno, kvůli kterému musel oželet fotbalový podzim, sice drží, ale ozvala se třísla.

Teď už je Tomáš Vaclík fit a neskrývá nadšení ze splnění klukovského snu.

„Je to tu přesně tak, jak jsem si představoval. Jediné, co mi chybí, je rodina,“ říká s plamínky v očích v kavárně kousek od tréninkového centra Huddersfield Town, klubu bojujícího o přežití v Championship, druhé nejvyšší anglické soutěži.

Proč jste tu za slaměného vdovce?

„Je to kvůli škole. Mladší ještě nechodí, té jsou tři, nedávali jsme ji do školky, protože jsme nevěděli, jak to dopadne. Ale starší navštěvuje v Aténách skvělou mezinárodní školu, ze které jsme ji nechtěli vytrhávat. Udělala velký pokrok v angličtině. Navíc už zmeškala dva měsíce docházky, když jsem byl marodit na podzim v Praze s ramenem. Ale holky tu byly na pololetní prázdniny a pak přiletí zase v dubnu na tři týdny, protože v Řecku jsou velikonoční prázdniny.“

Koukám, že to je složité na logistiku.

„A ještě bude. V Aténách máme bydlení do konce května. Tady skončíme osmého, pak poletím zpátky do Řecka, kde všechno zabalíme a uvidíme, co bude dál.“

Jak se vůbec seběhlo vaše stěhování do Anglie?