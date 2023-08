Burundský házenkářský tým je po skončení MS nezvěstný: Šlo o plánovaný útěk?

Po házenkářském Mistrovství světa hráčů do devatenácti let se řeší neuvěřitelná kauza. V průběhu turnaje, který se konal v Chorvatsku, se ztratilo deset hráčů burundského národního týmu a už několik dní jsou nezvěstní. Policie po nich stále pátrá a pokračuje ve vyšetřování. Jedna z možností útěku je snaha dostat se na sever Evropy a získat politický azyl.

Před pár dny skončilo házenkářské Mistrovství světa hráčů do devatenácti let, které probíhalo ve městě Rijeka. Tým Burundi dorazil na sever Chorvatska druhého srpna a odehrál úvodních pět utkání. Když se však začal blížit konec turnaje, mladíci z hotelu, který byl určen pro hráče, zmizeli a k zápasu proti Bahrajnu už nenastoupili.

V hotelu zůstali jen tři hráči, kteří však žádné informace neposkytli. Policie okamžitě začala prohledávat budovu, a přestože měli všichni hráči mobilní telefony, jakákoliv snaha o jejich kontaktování byla neúspěšná.

Proč mladíci zmizeli, není jasné. Jedna z teorií je, že skupina reprezentantů už útěk plánovala delší dobu a jejich cílem bylo dostat se do Německa, nebo jiného západního či severního evropského státu, kde by požádali o politický azyl.

Takzvaná „balkánská cesta“ je jednou z nejčastěji využívaných tras nelegálních přistěhovalců, kteří se chtějí dostat do srdce Evropy. Chorvatsko vstoupilo do schengenského prostoru na začátku roku. Odpadají hraniční kontroly a teoreticky se každý může volně pohybovat v rámci EU. Další možností je také útěk do Francie, protože v Burundi žijí početné francouzsky mluvící komunity.

Prezident burundské házenkářské asociace byl z této situace velmi zklamaný. „My i rodiče chlapců jsme šokování jejich počínáním. Prosíme všechny, kteří mají nějaké informace, aby nám pomohli dostat naše chlapce domů,“ řekl Dauphin Nikobamye.