Šest jmen pod úrovní Vémoly: tlouštík ze Samoy, zlomený Baba Jaga i konce

Páteční vážení leccos napovědělo. Soupeř Karlose Vémoly pro sobotní turnaj v Liberci Al Matavao hrubě nesplnil svou předzápasovou povinnost a už tak posunutý limit v hodnotě 92 kilogramů přestřelil o více než tři kila. Velmi neprofesionální. Většina fanoušků má přesto jasno, že český Terminátor s rodákem z Americké Samoy na turnaji Oktagon 41 hravě zatočí. Není to poprvé, co se populární MMA zápasník poměří s protivníkem, který ze sportovního a kariérního hlediska zdaleka nedosahuje jeho kvalit. Proto iSport.cz sestavil žebříček šesti bojovníků, kteří s Vémolou v kleci neměli co ztratit.

Thomas Robertsen

Aktuální skóre: 9 vítězství, 4 porážky

Termín souboje: 17. října 2020

Turnaj: Oktagon 17 (Česko)

Výsledek: Prohra ve 3. kole (škrcení north-south choke)

Jednooký král mezi slepými. Norský policista představoval prověrku v době, kdy se Vémola vracel po dvou operacích a bezmála rok trvající pauze od přelomové porážky s Attilou Véghem. Původně měl Terminátor vyzvat Václava Mikuláška, ale pro zdravotní komplikace by nezvládnul shodit do střední váhy. Na rozcvičku si vybral právě Robertsena, který se sice pyšnil bilancí 8:3, ale měl za sebou nepříliš vydařený rok 2019 (1:2). Navíc jakmile potkal jen trochu kvalitnější soupeře, odcházel s neúspěchem.

„Myslím si, že to bude těžký zápas, že má tak zkušenou zem, že se jen tak ukončit nenechá, takže to bude bitva na tři kola,“ predikoval správně rodák z Olomouce. Právě na startu třetího dějství trefil Nor povedený kop na hlavu a dostal Terminátora do problémů. Ten však neváhal, hodil soka na zem a tam doručil škrcení. Následně Robertsen absolvoval už pouze vítězný boj s Mikuláškem, načež ukončil zápasnickou kariéru.