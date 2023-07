Bartůňková zářila ve Wimbledonu: Teď se chci dostat na ženské grandslamy

Jak si užíváte rozruch kolem vás po zisku trofeje finalistky wimbledonské juniorky?

„Když je úspěch, je příjemné, že se kolem vás dějí jiné věci než obvykle. Je to jeden větší úspěch, ale musím se soustředit dál, protože mě budou čekat významnější turnaje z pohledu mé kariéry. Ale v tenhle moment je to určitě skvělé a moc si toho vážím.“

V semifinále jste vyřadila první nasazenou Rusku Alinu Kornějevovou. Byl to váš nejcennější skalp v turnaji?

„Asi ano, protože vyhrála tenhle rok už dva juniorské grandslamy. Byla skoro neporazitelná, takže to bylo nejcennější. Hrála jsem tam ale i s Argentinkou a třemi Britkami. Třísetové čtvrtfinále bylo strašně těžké, Britka hrála výborně a bylo to na trojce, což je jeden z největších kurtů na Wimbledonu. I tohoto vítězství si strašně moc vážím.“

Fanoušci asi nebyli na vaší straně, že?

„Byl to kotel. Stadion byl plný a čtvrtfinále bylo opravdu super. Musela jsem divákům dokázat, že hraji taky dobře a nakonec mi taky fandili.“

Ve finále jste narazila na Američanku a turnajovou dvojku Clervie Ngounoueovou. Měla oproti vám fyzickou převahu?

„Ona hrála líp, byla silnější a zasloužila si to víc. Byla to černoška, měla asi o 10 kilo víc než já, takže když se do toho opřela, byla to fakt rána.“

I tak jste si z Londýna dovezla cennou trofej. Už víte, kam ji umístíte?

„Na trofej musím najít místo, protože ho už moc není. (usmívá se) Ale pro tuhle trofej se místo najde.“

Před časem jste o sobě prozradila, že vyznáváte klučičí styl tenisu, herní styl jste připodobnila k Federerovi a chování na kurtu k Nadalovi . Pořád tato charakteristika platí?

„Furt mám stejné vzory: Kvitová , Federer, Nadal. Mám od nich inspiraci. I na trávě si tento styl užívám, baví mě na ní hrát.“

Loni jste už touhle dobou za sebou měla start na podniku WTA. Letos máte turnajů mezi dospělými méně. Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony?

„Tenhle rok je docela úspěšný, i když mě brzdila zranění, kterých jsem měla docela dost. Snad teď bude vydařené období pokračovat. Moc turnajů zatím nehraju, mám málo zápasů, protože zranění bylo hodně. Teď se budu snažit hrát co nejvíc zápasů.“

Co vás nejvíc trápilo?

„Břišní sval, lýtko,… Byly tam dlouhodobější výpadky, opravdu náročné období.“

Z Wimbledonu jste si šrámy nepřivezla?

„Jen jsem přijela s teplotou, není mi úplně dobře, ale to bude za pár dní dobré.“

Jaké máte další plány?

„Hrát už asi ženské turnaje, abych se posunula v žebříčku. Můj cíl hlavně je, dostat se do kvalifikací na ženské grandslamy. Tenhle cíl teď mám.“

Aktuálně jste na žebříčku WTA 349. Je reálné stihnout už US Open?

„Na US Open je krátká doba, můžu to zkusit, ale bude těžké se tam dostat. Každopádně juniory bych už příští rok hrát nechtěla, už ani nebudu mít omezený počet turnajů jako doposud.“