Veselý maratonec Veselý: Ještě výhra a s Djokovičem to půjde samo

PŘÍMO Z NEW YORKU | Propotil pět triček. Na každý set jedno. Na kurtu byl tak zmáčený, jako kdyby vylezl z rybníku. Proti němu kotel argentinských fanoušků, v New Yorku vždy velmi silný. A na druhé straně sítě dvacátý nasazený protivník Francisco Cérundolo, jenž se vymanil z manka 0:2 na sety a v tom pátém podával na vítězství. Přesto po poslední výměně 2. kola padl na zem v euforii Jiří Veselý, třicátník z 437. místa, jenž na US Open startuje jen díky chráněnému žebříčku a na běžných turnajích se nemůže významněji prosadit ani na challengerové úrovni. Ve Flushing Meadows ale dává vzpomenout na svá nejslavnější léta, Cérundola zdolal 7:6 (5), 6:2, 3:6, 2:6, 7:6 (6) a má šanci na ještě víc.

V prvním kole s Francouzem Enzem Coucoudem pětiseťák trvající 3:15, nyní galeje dlouhé 4:07. Jak moc jste rozbitý?

„Hodně. A myslím, že to horší ještě přijde.“

Největší nápor v životě?

„Dva pětiseťáky po sobě jsem snad v životě ještě nehrál. Je to peklo.“

Tvrdá kondiční příprava s Davidem Vydrou, zdá se, ale nese ovoce.

„David říká, že teprve v pátém setu začíná zápas. To je problém toho, když trénujete s někým, kdo zvládnul Ironmana. Myslím, že takovéhle galeje ho uspokojují nejvíc. Ale já bych radši vyhrál ve třech. Pořád ještě nejsem v top kondici, skoro rok jsem nehrál a teď jsem na turnajích teprve čtyři měsíce. Se třetím kolem můžu být spokojený, ale turnaj pořád nekončí. Nesmím si připouštět euforii a držet hlavu zabořenou v turnaji.“

Po zápase jste si ale euforii vychutnal, řev uprostřed kurtu mezi hordou zklamaných Argentinců stál za to, ne?

„Rozhodně. To gesto přišlo nějak samo. V euforii to potřebuje člověk dostat ven. Fyzicky už jsem byl K.O. Takže jsem si pořád dával bacha na křeče. V tie breaku se to vyvíjelo slibně, ale jak jsem byl úplně vyčerpaný, zamotala se mi hlava. Přiznám se, že v závěru jsem vůbec nevnímal, kolik je tam lidí. Hlavou jsem byl na kurtu, vnímal míč po míči. Lidi jsem vytěsnil. Ale atmosféra byla bez debat skvělá. Proto člověk hraje – velké turnaje, spousta diváků. Podobných výsledků bych chtěl nasbírat víc. I proto jsem se vracel. Rád bych na nejvyšší úrovni vydržel co nejdéle.“

Za co byste se z utkání nejvíc pochválil?

„Za bojovnost. V pátém setu jsem držel dlouho servis, ale pak jsem ho jako první ztratil. První podání jsem v závěru netrefoval. Utáhl jsem to hlavou, která velice často bojuje proti mně. Teď jsem ale důležité stavy ustál. Taky jsem měl spoustu štěstí. V prvním i ve druhém kole jsem byl v pátém setu brejk dole, nemůžu říct, že bych soupeře přehrál. Měl jsem štěstí a šel si za tím. Na US Open jsem takhle daleko teprve podruhé, nikdy se mi tu moc nedařilo. Do letoška jsem tu vyhrál jen tři zápasy. Ale kurty jsou tu rychlé, když dobře podávám, je to snazší.“

Vnímáte, že vás dělí už jen jedna výhra od zápasu s Novakem Djokovičem, s nímž máte unikátně kladnou bilanci 2:0?

„Vím o tom. Když zvládnu další zápas, tak osmifinále s Novakem by mělo být vlastně v pohodě. (smích) Ne, to je sranda. To by byl zápas za odměnu, ale nepředbíhejme.“

Jaký je ve vašich očích další soupeř, chorvatský kvalifikant Borna Gojo?

„Papírově hratelný, ale výborně podává. Takový ranař. Každým rokem stoupá žebříčkem. Na druhou stranu ve 3. kole asi ještě nikdy nebyl, můžu využít svých zkušeností. Ale uvidíme, jak na tom budu fyzicky. Taky se může stát, že budu úplně vyřízený.“

Týden po US Open startuje finálový turnaj Davis Cupu, vy však nejste v nominaci. Nechal byste se ještě přemluvit?

„V únoru jsme se v Prostějově bavili s panem Navrátilem. Řekl jsem mu, že Davis Cup přenechám nové generaci. Když se dostanu na nějakou slušnou úroveň, na které bych mohl být pro tým platný, můžu si to promyslet. Možná se to nabízí, ale tohle si kluci vybojovali a zaslouží si, aby dál bojovali ve stejné sestavě. Nominace je daná a ani se mnou nikdo nemluvil.“