US Open jako Paříž? Muchová vítězí a spoří síly: Mám na něco velkého

PŘÍMO Z NEW YORKU | Potvrzuje renomé spolufavoritky US Open a hráčky top 10. Dává ještě pevnější základy své kandidatuře na Turnaj mistryň. Velká síla zatím provází Karolínu Muchovou ve Flushing Meadows, kde odehrála ideální první týden. Ve třech mačích nepřišla o set a neplýtvala silami, byť už 3. kolo US Open naznačilo, že začíná přituhovat. Američanku Taylor Townsendovou zlomila 7:6 (0), 6:3 a v neděli narazí v boji o čtvrtfinále na jednadvacetiletý čínský talent Wang Sin-jü, 53. tenistku žebříčku.

Po finále Roland Garros a travnaté sezoně, během níž odehrála a prohrála jediný zápas v úvodním kole Wimbledonu, naskočila Muchová opět na vlnu. V Montrealu ji jen s vypětím všech sil přemohla ve třech setech světová jednička Iga Šwiateková, na tisícovce v Cincinnati doplatila ve finále rodačka z Olomouce na galeje v předchozím průběhu turnaje, které jí sebraly příliš sil. Po týdenním odpočinku na US Open a v grandslamovém módu, kdy zápasový den střídá vždy ten volný, působí světová desítka opět skvěle. Na kurtu zatím strávila pouze 4 hodiny a 19 minut a už si vyrovnala newyorské maximum – 4. kolo. V současné formě jen tak mimochodem.

Karolíno, těžký první set proti Townsendové jste zlomila suverénním výkonem v tiebreaku, na začátku druhého jste pak předvedla úder do hitparád – tweener. Zahrála jste krásný lob mezi nohama zády k síti.

„To se povedlo. Běžela jsem na lob a měla tři možnosti, jak míč odehrát. Svítilo sluníčko, k tomu ona pokazila několik smečí. Vybruslila jsem z toho nejlépe, jak jsem jen mohla. A získala z toho bod. Pro oko diváka je to příjemné, já to na kurtu ale nijak neřešila. I když zpětně si asi ten úder pustím. Emil (kouč Miške) z něj byl nadšený, hned mě pochválil.“

Townsendová je až 132. na světě, tenis ale umí skvěle, že?

„Je velmi šikovná, všechno vidí dopředu. Mění tempo, byl to ošemetný zápas, hlavně ze začátku. Zvyknout si na její styl. Hned nabíhá na síť, nutila mě se rychle rozhodovat a chodit do prohozů. Já jsem trochu zpomalenější v úvodech zápasů, takže to bylo z její strany v prvním setu skvěle zahraný. Líbí se mi její styl, je hodně podobný tomu mému. Taky jsem jí to u sítě řekla.“

Zdá se, že máte dobrý vztah.

„V Paříži jsme se potkaly na koncertu Beyoncé. V šatně si vždycky popovídáme. Je moc milá, je s ní sranda. Fandím jí.“

Ve třech zápasech jste na US Open neztratila ještě ani set, spoříte síly. Zatím ideální první týden, že?

„Jsem velmi ráda, že všechno zvládám ve dvou setech. Podávám disciplinované výkony, což se mi jindy občas nedaří. Držím se domluvené taktiky, nemám žádné větší výpadky. Se svou hrou jsem tady na turnaji spokojená.“

Dá se to přičíst i volnému dnu, který na grandslamu před každým kolem máte?

„Proto mám grandslamy ráda. Mám víc času se připravit na další zápas, zregenerovat.“

Po finále v Cincinnati vypadáte i zdravě sebevědomá.

„S výhrami přichází i sebevědomí. Na kurtu se cítím líp a líp. Jenže taky si člověk začne uvědomovat, že to na turnaji může skutečně někam dotáhnout. Takže na vás dolehne tlak. To je začarovaný kruh tenisu.“

I proti Wang Sin-jü budete v nedělním osmifinále plnit roli favoritky.

„Vůbec ji neznám. Budu muset skautovat a kouknout se, jak hrála. Tím, že je ve čtvrtém kole, tak určitě předvádí super výkony.“