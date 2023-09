Není pochyb, Muchová jde po titulu. Zničila Rumunku, čeká ji nová Serena

Karolína Muchová postoupila do semifinále US Open • Reuters

Karolína Muchová se probojovala do semifinále US Open • Reuters

PŘÍMO Z NEW YORKU | Kouč Emil Miške jí v pochvalném gestu během zápasu ukazoval vztyčené palce na obou rukách. Soraně Cirsteaové z výtečné hry soupeřky pochodovaly nervy. A Karolína Muchová se kochala atmosférou nočního mače na Ashově stadionu, o pauzách si prozpěvovala do rytmu pouštěných songů. V takové pohodě absolvovala sedmadvacetiletá tenistka čtvrtfinále US Open, z něhož za 98 minut a po setech 6:0, 6:3 postoupila přes Rumunku poprvé mezi čtyři nejlepší hráčky amerického grandslamu.