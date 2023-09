Talisman Maky: obrázek od syna Strýcové. Co řekla kočka na trofej?

PŘÍMO Z NEW YORKU | Devátou grandslamovou výhru za sebou přidala na šňůru Markéta Vondroušová. V zápase, při kterém si prý připadala, jako když hledí do zrcadla. Taktéž levoruká Italka Martina Trevisanová vyznává podobný styl, jeho kvalitou však za šampionkou Wimbledonu zaostala. Vondroušová prošla na Grandstandu, třetím největším kurtu ve Flushing Meadows, do 3. kola US Open po triumfu 6:2, 6:2.

Skóre vypadá jednoznačně, ale…

„Zápas nebyl snadný, předvedly jsme dost dobrých výměn. Její tenis je podobný mému, dobře se hýbe, bojuje do posledního míče. Chvíli se mi zdálo, že hraju proti zrcadlu. Nešlo fakt o nic jednoduchého. Skóre vypadá lichotivě, bitva to však byla větší. Hrály jsme dýl, než by se podle výsledku mohlo zdát. Navíc v celkem velkém vedru. Ale udržela jsem nervy a zůstala silná v hlavě. Stále hraji dobře, z čehož jsem nadšená.

A sálá z vás i sebedůvěra.

„Na předchozích turnajích jsem byla docela nervózní, nevěděla jsem totiž, co od sebe čekat. Cítím se ale v pohodě. Hru mám zezadu docela jistou, takže ve výměnách si věřím. Jsem fakt ráda, že to jde takhle dobře.“

Čeho se držet ve 3. kole proti Rusce z Říčan Jekatěrině Alexandrovové, dvaadvacáté nasazené?

„Celkem se známe, hrály jsme spolu na začátku roku v Adelaide. Na betonech hraje skvěle, je hodně útočná, pálí do toho. Musím být rychlá na nohách, dostávat se z obrany a sama tlačit, když to půjde. Ve třetím kole už si nemohu vybírat, většina soupeřek je těžkých.“

Na US Open máte dvojí zápřah, nastupujete i ve čtyřhře po boku další letošní wimbledonské šampionky Barbory Strýcové , jež hraje poslední turnaj kariéry. A soudě podle suverénního prvního kola, chemie funguje.

„Máme super vztah. Hrály jsme spolu v Austrálii 2019, kde jsme udělaly semifinále a bylo to skvělý. Bára je super člověk, dává do tenisu hodně emocí, na kurtu je s ní sranda. Je vidět, jak si už tenis jenom užívá. Když mi řekla, že se mnou chce hrát poslední debly kariéry, byla to pro mě velká pocta. Kdyby mi tohle někdo řekl, když jsem byla malá…“

Zdá se, že už jste se skamarádila i s Bářiným synem Vincentem.

„Taky bych řekla. Před semifinále Wimbledonu mi dal Víňa obrázek a Bára mi řekla, ať si ho dám pro štěstí do bagu. A mám ho tam doteď.“

V Londýně jste s ním dokráčela až k trofeji. Už vám poslali repliku?

„Přivezla jsem si ji rovnou z Londýna a vystavila doma.“

Neničí ji vaše kočka Frankie, jak jste se obávala?

„Povím vám, že na Frankie žádný dojem neudělala. Vůbec si jí nevšímá.“