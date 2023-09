Minulý týden postihla české fanoušky dostihů smutná zpráva. Bývalý fenomenální žokej Filip Minařík (†48) si po dlouhém boji s depresemi sáhl na život. Ty se u něj začaly projevovat v roce 2020, kdy musel po těžkém zranění ukončit svou jezdeckou kariéru. Po sobě nezanechal pouze manželku s malou dcerou, ale také svého bratra, také vynikajícího žokeje, který nyní na svém facebooku poděkoval lidem za podporu.

Minaříkovi = dostihy. Táta rajtoval, synové rajtovali. Kromě úspěšnějšího Filipa i talentovaný Ferdinand, který později vyměnil bičík za publicistické pero. Po smrti mladšího brášky napsal řádky plné smutku, ale i vděku. „Chtěl bych poděkovat všem, co zavolali, napsali nebo prostě dali vědět, že tu jsou. Neskutečně moc to pomohlo,“ vzkázal fanouškům na Facebooku.

Filip Minařík mluvil o psychických problémech už nějakou dobu. Po pádu v Mannheimu byl čtyři týdny v kómatu. Následně se musel učit znovu chodit a brzy bylo jasné, že do sedla se už nikdy nevrátí. Pro nejlepšího českého žokeje to byla velká rána, se kterou se nejspíš ani po třech letech nebyl schopen vyrovnat.

„Tak tvrdě jsme bojovali, ale nakonec boj se stále silnější depresí prohráli. Potřebujeme čas, abychom si uvědomili a zpracovali to, co se stalo,“ řekla manželka zesnulého žokeje Katja, která s ním podle informací Blesku byla v rozvodovém řízení. V dopise na rozloučenou, který byl nalezen poté, co se upálil ve svém autě, ale Minařík údajně uvedl, že rozpad manželství za jeho odchodem ze světa není.