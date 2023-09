Smrt prezidenta kolumbijského klubu: Po prohře ho zastřelili!

V hlavním městě Kolumbie se odehrála tragická událost. Edgar Paez (†64), který je prezidentem místního fotbalového týmu FC Tigres, byl po domácí porážce zastřelen, když se společně se svou dcerou vracel domů. Dívka vyvázla bez větších zranění.

Prezident fotbalového klubu FC Tigres, který v jeho čele stál od roku 2016, byl v Bogotě zastřelen dvojicí mužů, která kolem něj projížděla na motorce. To vše se odehrálo nedaleko stadionu poté, co jeho tým doma prohrál proti Atlético FC de Cali.

Paez byl trefen čtyřmi ranami do krku a hlavy a i přes rychlý převoz do nemocnice po pár hodinách zemřel. Útočníci nejspíše jeho auto sledovali už od stadionu a čekali na ideální příležitost k útoku. Obrovské štěstí měla jeho dcera na sedadle spolujezdce, kterou podle prezidentova bratra škrábla kulka do spánku. Žádné větší zranění však neutrpěla.

Podle médií mohly za vraždou stát sportovní sázky, či praní špinavých peněz. Minulý týden totiž předseda nejvyšší kolumbijské soutěže zveřejnil informaci, že dostal upozornění ohledně ovlivňování zápasů ve druhé lize. Paezův bratr však tato obvinění popírá.

„Jsou to čiré spekulace. Někteří novináři a média mají tendenci ptřidávat do svých informací velmi choulostivé teorie, které však neodrážejí skutečnou realitu,“ prohlásil.

V následujících zápasech budou mít hráči na pažích černé pásky a před každým utkáním se bude držet minuta ticha. Následně se protivníci obejmou na protest proti násilí.

Tigres se na svých oficiálních stránkách podělili o vyjádření ohledně vraždy svého prezidenta a vzdali mu holt v krátkém videu, které pojednávalo o jeho šestiletém působení v klubu.

„S hlubokým zármutkem a zděšením oznamujeme, že byl zavražděn prezident naší instituce Dr. Edgar Paez Cortes. K této nešťastné události došlo dnes, když se vracel domů po utkání hraném proti Atleticu FC,“ stálo v prohlášení.

Před nástupem do Tigres FC byl Paez v letech 2004-2007 investorem v jiném týmu, Independiente Santa Fe. V roce 2010 byl klub vyšetřován kvůli údajnému praní špinavých peněz pro drogové kartely, ale podle InfoBae se vazby mezi Paezem a mnohamilionovou operací ukázaly jako neprůkazné.