Vaněček vychytal Devils první výhru. Zadina dal hned gól, Sharks ale padli

Český brankář Vítek Vaněček při svém prvním sezonním zápase za New Jersey • ČTK / AP / Frank Franklin II

Brankář New Jersey Vítek Vaněček oslavuje vychytané vítězství • Reuters

Český gólman Vítek Vaněček zasahuje v brance New Jersey • Reuters

Český brankář Vítek Vaněček zahájil sezonu v New Jersey vychytanou výhrou • Reuters

New Jersey Devils oslavují vítězný vstup do sezony • Reuters

Český brankář Vítek Vaněček při svém prvním sezonním zápase za New Jersey • ČTK / AP / Frank Franklin II

Radostný vstup početné české kolonie v NHL do sezony. Hokejisté New Jersey zvítězili v úvodním utkání ročníku 4:3 nad Detroitem. Velký podíl na výhře Devils měl brankář Vítek Vaněček, jenž byl zvolen druhou hvězdou utkání. Asistoval také Ondřej Palát. První gól v dresu San Jose vstřelil při premiéře Filip Zadina, Sharks ale padli 1:4 se šampiony z Las Vegas. I díky přihrávce Filipa Chytila porazili New York Rangers venku Buffalo 5:1. Jakub Vrána asistoval u jediné branky St. Louis, které podlehlo v Dallasu 1:2 po nájezdech.