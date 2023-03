Kubík po Motoru: Nikdo mi nemůže nic vytknout. Na nic jsem se nevykašlal!

Bylo kolem něj hodně živo. Kladenský útočník Adam Kubík má po sezoně namířeno do budějovického Motoru, a právě s ním Rytíři hráli o všechno. A nezvládli to. „Ale sám před sebou si můžu říct, že jsem to odehrál na sto procent. Nikdo mi nemůže nic vytknout,“ hlásil člen elitní formace. Teď udělá maximum, aby jeho tým zvládl baráž. S Budějovicemi Kladno padlo 2:5.

Nikomu z kladenských nebylo příliš do řeči. Ale 24letý Adam Kubík statečně dorazil, aby pro iSport okomentoval okolnosti posledních dnů. „Nebylo to pro mě příjemné,“ přiznal.

Opět budete hrát o udržení. Co to s vámi dělá?

„Není to příjemný. Musíme se připravit na baráž a zvládnout ji. Aby bylo i nadále Kladno extraligové.“

V sezoně jste měli spoust zápasů, které jste ztratili o kousek. Přišla naděje, ale nic z toho. To byl hlavní důvod?

„Ztráceli jsme důležité body už během ročníku. Byly zápasy, které jsme měli jasně vyhrát, ale nechali jsme si to vzít. Sice jsme teď v Budějovicích prohráli ten nejdůležitější boj, ale už v sezoně jsme ztratili hodně bodů. Což nás stálo, že jsme poslední.“

Ani vám osobně se v poslední době moc nedařilo, že?

„Trošku jsem se trápil, nepadalo mi to tam, i když šance mám. Tentokrát jsem se cítil dobře, ale ne a ne to tam padnout. Doufám, že potrénujeme do baráže a už to prolomím. Bude to potřeba.“

Hodně se o vás mluvilo, protože odcházíte po sezoně právě do Motoru. Jak to bylo nepříjemné pro vás?

„Samozřejmě je to nepříjemný, nikdo si nemyslel, že to takhle vyjde. Já jsem zápas chtěl odehrát na sto procent, myslím si, že si můžu v hlavě v klidu říct, že jsem to opravdu odehrál na sto procent. Myslím si, že mi nemůže nikdo nic vytknout. Škoda, že jsme nedali góly. Ale já jsem na to určitě nevykašlal.“

Takže je pro vás nejdůležitější, že jste tomu dal maximum?

„Samozřejmě. Nikdy jsem se na nic nevykašlal, všechno se snažím dělat na sto procent, teď jsem to dělal úplně stejně.“

Zaregistroval jste, co o vás před utkáním říkal Jaromír Jágr ? Trošku se podivil, že už jste během sezony podepsal s Motorem.

„Trošku jsem to zaregistroval, ale jinak si vypnul sociální sítě, protože toho bylo kolem mně opravdu hodně. Byla to blbá situace, ale takový je hokejový život. Teď udělám maximum, abych pomohl udržet Kladno v extralize.“

Co rozhodlo, že jste klíčovou bitvu s Budějovicemi nezvládli?

„Dostali jsme blbý druhý gól, Láďa Zikmund mohl vyhodit, ale nějak mu puk sjel pod hokejkou, oni to pak vyšachovali do prázdné. Potom ode mě přišel blbý faul v útočném pásmu, což potrestali. Pak jim tam padly ještě dva góly, a bylo po utkání. Trošku jsme se sice vrátili, ale zase nám to uteklo.“

Jak strávíte dlouhou pauzu před baráží? Ta vás čeká odteď až za 44 dní.

„Máme ještě zápas v neděli proti Karlovým Varům, který chceme zvládnout, protože hrajeme doma. Tak už kvůli fanouškům. Potom uvidíme. Zažili jsme to loni, kdy jsme dostali nějaký týden volno. Potom jsme trénovali, odjeli jsme na Slovensko na soustředění. Je to na trenérech. Musíme se každopádně připravit, nečeká nás nic jednoduchého. Loni Jihlava kousala každý zápas. Je třeba se nachystat hlavně v hlavách.“

Sledujete, jak se vyvíjí první liga?

„Viděl jsem tabulku, ale zápasy jsem nesledoval. Uvidíme, kdo na nás vyjde. Musíme se hlavně nachystat my. Je jedno, kdo bude hrát proti nám.“

Vnímáte, že si Kladno zaslouží, aby zůstalo mezi elitou? Je to pro vás ta hlavní motivace?

„Stoprocentně. Jsem Kladeňák, mám to tam rád, vždycky jsem se na extraligu chodil dívat. Pamatuju si, že když se tam hrála první liga, bylo to na prd. I pro lidi. Takže i oni by si zasloužili extraligu, protože nás hodně podporují. Celkově Kladnu nejvyšší soutěž sluší.“

Co říkáte na veterány Plekance s Jágrem? Stále jsou platní, že?

„Samozřejmě. Pleky byl nahoře v celém bodování, má velký přínos, udělal nám hodně zápasů i bodů. Jsme rádi, že ho máme. To samé Džegr. Když hrál, byl nebezpečný, což bylo vidět.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:59. Valský, 28:33. Doležal, 32:53. Šenkeřík, 33:59. Přikryl, 55:44. Vráblík Hosté: 37:18. Filip, 45:00. Klepiš Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel, Percy, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík, Hovorka – Dzierkals, Pech, Gulaš – Vondrka, Hanzl, Valský – Čachotský, M. Toman, Doležal – Strnad, Raška I, Přikryl. Hosté: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin, Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Ticháček, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – Babka, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Filip, Zikmund – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Lederer, Lhotský Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků

