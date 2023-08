Frodl začal s Vary výhrou: Svatba? Jsem jen o půlku chudší. Jágr je zpět

V okolí kladenského zimního stadionu probíhá ještě dojezd rozsáhlé rekonstrukce. Rytíři se tak aspoň na začátek přípravy na nový ročník přesunuli do zázemí v sousedství. V nedalekém Slaném si výběr kouče Otakara Vejvody poprvé vyzkoušel i zápas. Na úvod chyběli zkušení lídři Tomáš Plekanec s Jakubem Klepišem či navrátilec Michael Frolík . Proti Energii ovšem naskočilo několik nováčků včetně amerického čahouna Chrise Marteneta a Kanaďana Devena Sideroffa.

S posilami každopádně vyrazily na zápas také Karlovy Vary. Vedle představení švédsko-finské dvojice útočníků Lukas Zetterberg a Iika Kangasniemi se nejvýrazněji předvedl Dominik Frodl.

Sedmadvacetiletý brankář chytal naposledy vloni 22. prosince, kvůli zlomené ruce už do sezony nenastoupil. Měl tak o to větší chuť se novým spoluhráčům i trenérům co nejlépe ukázat, byť si do přípravy musel obléknout ještě betony v pardubických barvách. „Nové jsou asi ještě na celnici. Čekám na proclení a pak mi je snad pošlou,“ prozradil s úsměvem Frodl.

Někdejší gólman Plzně či Pardubic neměl proti Kladnu tolik práce, po obzvláště dlouhé pauze už si ale chtěl konečně zachytat v novém působišti. „Opravdu jsem se těšil,“ přiznal rodák z Prahy. Na konci července se stihl Frodl i oženit s dlouholetou partnerkou. Pocítil nějak chomout? „Mně to přijde pořád stejný, jenom jsem o půlku chudší,“ chechtal se.

Po čtvrt roce v klubu z lázeňského města má Frodl z nového angažmá zatím skvělý pocit. „Prostředí klubu, realizační tým, kluci i lidi z vedení zatím na jedničku,“ chválila nová karlovarská jednička.

Se zapadnutím do karlovarské kabiny zatím nemá sebemenší problém. Většinu hráčů zná Frodl minimálně od vidění z extraligy. Sbližuje se také se švédsko-finskou dvojicí útočník Lukasem Zetterbergem a Iikou Kangasniemim.

„Když je parta zdravá, vezmou mezi sebe kohokoliv, což se u nás děje. Oba kluci jsou dobří. Vědí, že když něčemu náhodou nerozumí, tak jim to ostatní přeloží. Když jim potřebuji něco důležitého říct, tak to taky nějak anglicky přelouskám a určitě se domluvíme,“ ujišťoval odchovanec Slavie po prvním společném startu.

Od druhé třetiny sledoval zápas proti Karlovým Varům ve Slaném také Jaromír Jágr , Kladenský boss poslední týdny trávil v zámoří. Není pravděpodobné, že by jednapadesátiletý hokejista zasáhl do přípravy, s pukem ale přeci jen přišel do kontaktu, když vyletěl hráčům ze hřiště mezi střídačky. Kladenský velikán jim kotouč hodil zpátky a za chvíli se přemístil k trenérům. Po druhé dvacetiminutovce už se ale u hřiště neukázal.