Kladno se v Plzni odlepilo ze dna. Musíme být svině, zlobil se Schleiss

Západočeši mají o čem přemýšlet. Podruhé za sebou nedali v zápase gól, prohráli šesté utkání z posledních sedmi. „Pokud nepřistoupíme na herní plán, který začal v lednu, tak budeme dole, když to řeknu slušně. Nepůjde nám to, budeme biti, budeme prohrávat, lidi na nás budou pískat. Hrají to tak všichni, musíme začít předvádět zase jednoduchý hokej,“ zlobil se plzeňský útočník Jan Schleiss.

Indiáni neskórovali už přes osm třetin. „Je to šílený, ale měli jsme i málo střel. To už není jen o hlavě. Pokud se nedostaneme ke střele a do šance, nemůžeme dát gól, něco je špatně. To je asi první bod, kdy musíme chodit víc do branky, tlačit to tam, a ne to hrát po rozích,“ pokračoval kapitán.

Co to znamená, předvedlo už v divokém začátku hostující Kladno. Napřed tedy hned v úvodní minutě dostal Jágr ránu do obličeje a při následném vyloučení Petra Zámorského se kotouč dostal mimo dohled a brána vyletěla z pantů. Domácí bek Baránek do ní natlačil kladenského Zikmunda, sedící Miroslav Indrák hlásil, že byl gól, a rozhodčí ho po poradě u videa taky uznali. Plzeňská střídačka si však vyžádala trenérskou výzvu a po dalším přezkumu zásah opět neplatil. Odvoláváme, co jsme odvolali.

Následně ještě Sam Bitten přebil Cibulskise, jeho rány však byly posledními údery, které Plzeňští hostům zasadili. Dál byli herně i v koncovce marní. Kladno ještě v první třetině odskočilo o gól, v prostřední části povstal z kleku Jaromír Pytlík a ještě stačil zasunout, ve třetí zasadil poslední úder bývalý plzeňský hráč Indrák.

Plzeň může být ráda, že si nahrála nějaké body. Jinak už by mohla troubit na poplach. „Samozřejmě se s tím snažíme něco dělat, není to jen o mně, ale o celé kabině. Mluvíme o tom hodně, ale víc než mluvit bychom měli začít hrát na ledě. Dál bych to nerozebíral, protože prádlo se pere v šatně,“ řekl Schleiss.

Nejblíž byli Indiáni gólu po ráně Ludwiga Blomstranda, který rychlým švihem ve 25. minutě trefil tyčku. Mohl vyrovnat na 1:1, ale nestalo se. „Samozřejmě, že v tu chvíli se zápas mohl zlomit nebo se vyvíjet jinak. Jenže to samé jsme měli v Brně, kde jsme dali dvě tyčky a taky skončili s nulou. To je kdyby. My potřebujeme dávat góly. Dokud ho nedáme, nedá se hrát na kdyby, že máme šance, tyčky nebo pseudošance. To je k ničemu, jen řeči. Nepovede se nám jedna přesilovka, sesypeme se nebo nevím co,“ soudil útočník Škodovky.

Tu čekají duely s týmy z popředí, nejprve v Hradci Králové, pak doma s Třincem. „Dobré pro nás maximálně je, že potřebujeme vytáhnout koule s dobrými týmy, které hrají o čtyřku. Vytáhnout se na silného hráče. Ale na tom nezáleží, s kým hrajeme. Podívejte, Kladno. Byli poslední a předváděli super hokej. Jdou si pro to a zaslouženě taky vyhráli. Je jedno, jestli jdeme na prvního nebo posledního. Liga je vyrovnaná, vyhrát může, kdo chce. Play off začíná v lednu. Ne až potom. Chce to začít být prostě svině a hrát to jednoduše. Tam už jde jen o to, kdo dá první gól a rozsype to. Ale všichni hrají stejně, jde o to, kdo chce víc a kdo míň,“ dodal Schleiss.

