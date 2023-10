Šampiony Perušiče a Schweinera vítal na letišti dav: Hrála jim mexická kapela!

Beachvolejbalové mistry světa Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera dnes na letišti Václava Havla v Praze vítala více než stovka lidí. Pomalu procházeli špalírem, rozdávali podpisy a fotografovali se zejména s mladými fanoušky. Zlatým medailistům ze šampionátu v Mexiku zahrála mexická kapela.

Čeští plážoví volejbalisté byli z obležení fanoušků nadšení. Prostřednictvím hlášení jim gratulovalo i Letiště Praha. „Je to úžasné. Naposledy, když na nás někdo čekal, tak to byla hygienická stanice po Tokiu, takže teď jsme úplně nadšení. Já jsem hrozně dojatý,“ připomněl Perušič patálie po pozitivním testu na covid-19, který měl před dvěma lety na olympijských hrách v Tokiu.

Tušili, že jejich historický úspěch nezůstane bez odezvy, informace o čase příletu kolovala na sociálních sítích. „Ale rozhodně jsme nečekali, že to bude něco takového. Tohle předčilo veškerá naše očekávání a jenom to ukazuje, jak úžasná komunita beachvolejbal a volejbal v Čechách je,“ rozplýval se Perušič.

V davu nechyběli jejich blízcí ani volejbaloví funkcionáři v čele s předsedou svazu Markem Pakostou. Většinu osazenstva ale tvořily děti nejen z beachvolejbalového klubu na Strahově, kde novopečení šampioni působí. Přijela se podívat i mládež z jiného klubu plážového volejbalu a žákyně šestkového volejbalu z Kladna.

K Perušičovi se Schweinerem nyní mohou vzhlížet. „Je to pro nás úžasná pocta a zároveň obrovský závazek do budoucna, protože nejenom díky tomuto výsledku bychom měli plnit roli nějakých vzorů. To je samozřejmě velká odpovědnost, které se pokusíme co nejlépe dostát,“ řekl polař zlaté dvojice.

Přivezli si medaile i trofej a postupně jim dochází, co v Mexiku dokázali. „Možná už se trošku jako mistři světa cítíme, protože tohle by tady asi normálně nebylo. Ty pocity už začínají,“ svěřil se Schweiner. Jeho parťák varoval, aby se ziskem titulu nenechali unést. „Myslím, že pro to, aby se zabránilo nějakému přehnanému sebevědomí, tak cítit se jako mistr světa není nikdy dobré, ale spíš kontraproduktivní. Ale ta radost z toho je obrovská a tohle ji jenom umocnilo,“ doplnil.

Na světovém šampionátu porazili ve čtvrtfinále a finále aktuálně dva nejlepší páry světa - Nory Anderse Mola a Christiana Söruma a Švédy Davida Ahmana a Jonatana Hellviga. Za favority olympijských her, které bude za rok hostit Paříž, se ale nepovažují. „Favoriti pořád budou Norové a Švédi a my si, myslím, budeme v takové nějaké skupince za nimi. Asi je to dobře, že jsme v té skupince a že nebudeme úplnými favority,“ řekl Schweiner.

Od nedělního triumfu naspali jen pár hodin, takže byli hodně unavení. Na plánované oslavy v letadle nakonec nedošlo. „V letadle to byl takový přerušovaný spánek zaklíněný v sedačkách. Oslavy nebyly zatím žádné, na to nemáme vůbec žádnou energii. Oslavy teprve přijdou,“ dodal blokař českého páru.