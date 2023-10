Dubovskou povede slavný kouč, který trénoval i Vlhovou: Hodně mě chválí

Jde do toho naplno. Slalomářka Martina Dubovská si jde za svým velkým lyžařským snem a před zimou je nadšená z vlivu svého nového trenéra Livia Magoniho. Italský expert, který přivedl Tinu Mazeovou a Petru Vlhovou k velkému křišťálovému globu, má velké plány i s novou klientkou. „Určitě by byl cíl aspoň jednou se postavit na pódium,“ říká Dubovská.

Při cestě k lyžařské dokonalosti se Martina Dubovská už potřetí v řadě odhodlala ke změně kouče. Po dlouhodobém partnerství s Andrejem Prevuzňakem to minulou sezonu s chorvatským trenérem Mislavem Samaržijou úplně neklapalo. Od jara tak její přípravu vede věhlasný Ital Livio Magoni.

Jak se spolupráce zrodila?

„Přišel s tím můj otec. Když Livio v únoru ukončil spolupráci s Katarinou Liensbergerovou, byl volný. Otec říkal, že jsou kamarádi, a že to vyřeší, když budu chtít. Tak jsme se zamysleli a přišli jsme na to, že to je nejlepší volba, jakou můžeme udělat. Pro mě je to splněný sen. Cíle máme dostat se co nejvýš. Určitě bych se ráda vrátila do top ten. Důležité bude dobře začít, potom uvidíme, jak to všechno bude.“

Bude se Magoni věnovat jenom vám?

„On má ještě svou akademii, kde má pár děvčat, s kterými v létě občas absolvoval trénink. Teď už bude primárně se mnou. Jsem ráda, že mám trenéra, jakého mám. Makáme, děláme maximum, abych byla lepší.“

Co nového Magoni do vašeho tréninku přinesl?

„Snaží se mi zdvihat sebevědomí. Chválí mě, hodně jsme trénovali na lyžích, víc jsme lyžovali. Měl pod palcem i letní přípravu, dohodnul se s kondičním trenérem, co budeme trénovat, i na speciálním stroji. Je toho trošku víc, ale základ zůstal. Jenom jsme nějaké věci doladili. Já jsem o moc šťastnější než minulý rok. S bývalým trenérem jsme si úplně nesedli. Teď si na každém výjezdu říkáme: Wow, to je super! On organizuje devadesát procent věcí. Doteď jsem to dělala já, teď to dělá on, jsem příjemně překvapená.“

Magoni se v minulosti s některými závodnicemi nerozešel v dobrém, obzvlášť s Petrou Vlhovou, neměla jste z toho obavy?

„Určité obavy tam byly. Ale já jsem si taky nesedla s každým trenérem. Každý si rozumí s někým jiným. Probrala jsem to s mým blízkým okolím a shodli jsme se, že to byla nejlepší volba. Stojím si za tím a věřím, že v zimě všem ukážeme, že to dobrá volba byla. Jemu se teď dvě spolupráce nepodařily, věřím, že se mnou bude šťastný a bude se mu dařit.“

Bavily jste se o svém novém kouči s Vlhovou?

„Bavily, ale to nebudu komentovat…“ (úsměv)

Sám Magoni už údajně ve Světovém poháru nechtěl působit, jak ho váš tatínek přesvědčil?

„Nechtěl, to je pravda. Chtěl trénovat svoji akademii. Ale potom jsme se sešli u nás v Mikuláši. Sedli jsme si, já jsem mu řekla, jaké mám cíle, čeho bych chtěla dosáhnout. To ho přesvědčilo. Jsem moc ráda, že se to podařilo, opravdu to nebyla samozřejmost.“

Takže pomohla osobní vazba?

„Určitě ano. Já jsem ho taky znala. Trénovaly jsme s ním tři měsíce ještě s Gabčou Capovou. Takže jsem věděla, do čeho jdu. Jsem moc ráda, že se to podařilo.“

Kde leží vaše sny?

„Mám svůj sen, ale nechci ho prozrazovat. Děvčat je tam milion. Když se to podaří, tak vám řeknu: Na tomhle jsme pracovali… (úsměv) Určitě by byl cíl aspoň jednou se postavit na pódium. Děláme pro to maximum, uvidíme, jak to opravdu dopadne.“

V čem je Magoniho styl?

„Trénovat, trénovat, trénovat… On opravdu maká. Když přijde s kopce, videa, lyže, všechno má pod kontrolou. Opravdu všechno.“

Cítíte, že v lyžařském světě pomáhá jeho jméno?

„Všechno řeší on a zatím jsme nikde neměli problém. Jeho jméno je v lyžařském světě jedno z největších. Pro mě je neskutečné, že je můj trenér.“

Jaký je Magoni lidsky?

„To je těžká otázka. Zatím na mě působí tak, že se mi opravdu snaží pomoci ve všech směrech. I když jsem byla u něj dva dny doma, protože jsem měla cestu, že jsme jeli rovnou na Stelvio, tak se opravdu postará, vyřídí, odtrénuje se mnou, co je třeba. Je takový normální.“

Zvýší třeba někdy hlas?

„Spíš nemluví, když se zlobí…“

Vy se poslední dobou soustředíte na mentální stránku, vidíte posun?

„To určitě ano. Včera jsem se o tom bavila s kamarádkou, že jak na tom poslední dva, tři roky intenzivně pracuji, tak se mi zlepšila práce s hlavou, ať už soustředění, když se mi něco nedaří, umím tyhle situace lépe zvládat. Takže tohle je opravdu velká součást přípravy. I když v létě není tak intenzivní, tak teď už zase začínám s tou přípravou intenzivněji. Každý týden na tom pracujeme.“

Je Magoni i psycholog?

„Já jsem z něj velmi překvapená, že je takový, že mi dodává sebevědomí. I když jsem se bavila s kondičním koučem, jestli do toho jít nebo nejít, tak mi řekl, že si myslí, že mě může posunout i v tomhle, v tom sebevědomí, věřit si, že mám na to být tam mezi těmi děvčaty. Takže určitě ano.“

V sezoně chybí vrchol typu olympijských her nebo světového šampionátu, na co bude cílit?

„Pro mě bude každý závod důležitý, abych se zlepšila a posunula. Pro mě osobně budou takový menší vrchol závody v Jasné v lednu. Bydlím dvacet minut od toho, hodně času tam trénujeme, takže to pro mě bude highlight sezony.“