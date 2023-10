Šilhavý dnes (asi) skončí. Trpišovský není mimo, ve hře i asistent Chytrý

V březnu minulého roku Česko nezvládlo hned první kolo baráže o mistrovství světa v Kataru. Krátce po neúspěšném boji ve Švédsku se svazová generalita sešla ve strahovské centrále a zabývala se udržitelností pozice Jaroslava Šilhavého. Po několikahodinové debatě usoudila, že nejlepší bude dát trenérovi novou vylepšenou smlouvu do konce kvalifikace o mistrovství Evropy s tím, že zlepšit se musí hra i výsledky.

Nepovedlo se ani jedno.

Reprezentace sestoupila z elitní skupiny Ligy národů, v boji o EURO 2024 se drží na postupovém místě jen shodou náhod a díky totálnímu selhání Polska, původně největšího favorita. Atraktivita hry? Silně nedostačující.

Proto po osmnácti měsících svazový předseda Petr Fousek svolal další schůzku na nejvyšší úrovni a se stejným obsahem. Otázka znovu zní: odvolat Jaroslava Šilhavého, či nikoliv?

Jednání začne dnes v 9.30 hodin v sídle Fotbalové asociace České republiky. Výstup se čeká po poledni, na 14 hodin je svolaná tisková konference. K diskusi o reprezentačním trenérovi je přizván Erich Brabec, čerstvě zvolený technicko-sportovní ředitel asociace a také předseda sportovní rady Vladimír Šmicer. Fotbalová vláda chce znát jejich odborný názor.

Kdo všechno bude rozhodovat? Výkonný výbor je dvanáctičlenný, ale dnes dopoledne zasedne za stůl jen deset mužů. Nedostaví se Jan Richter, vysoký představitel hnutí ANO 2011, který bude mít toho času práci v Poslanecké sněmovně. Na pracovní cestě v Belfastu je Rudolf Řepka. Hlasovat tak bude předseda Petr Fousek, první místopředseda za Moravu Jiří Šidliák, předseda Řídící komise pro Čechy Martin Drobný, stejnou funkci vykonávající v moravské komoře Pavel Nezval, dále zvolení členové za I. a II. ligu Dušan Svoboda s Adolfem Šádkem, pak zástupci za Čechy Václav Andrejs s Tomášem Neumannem a moravští členové Radek Zima a Vladimír Kristýn.

Článek pokračuje pod infografikou.

Co je podstatné, nepřítomní členové výkonného výboru nemají právo hlasovat na dálku. V případě, že verdikt skončí patem, tedy pět proti pěti, rozhodným hlasem bude ten předsedy Fouska.

Deník Sport se během pondělí snažil v zákulisí zjistit pozice jednotlivých členů výkonného výboru. Z poznatků vyplývá následující: situace není stoprocentně čitelná, nicméně množství větších či menších nápověd spíše indikují odvolání Jaroslava Šilhavého. Pokud by k němu opravdu došlo, kouč by skončil přesně po 1856 dnech. Dobré je říct, že by odešel jako trenér čtvrtfinalistů EURO 2020 a také muž, který národní tým pozvedl až do elitní skupiny Ligy národů. Poslední neúspěchy mu však lámou vaz.

Pokud výkonný výbor Šilhavého opravdu odvolá, nabízí se celkem široká paleta možných variant. Přes Michala Bílka, Ivana Haška, Martina Svědíka, až po posun někoho z trenérů mající v gesci mládežnické reprezentace.

Nicméně v posledních hodinách se nejvíce hovoří o dvou jménech. To první je součástí – řekněme – šalamounského řešení. Odvolá se Šilhavý a tým převezme jeho asistent Jiří Chytrý. Někteří lidé ze svazu jsou údajně této alternativě poměrně naklonění. I proto, že by byla nejlevnější. Vyplácet odstupné by se muselo pouze hlavnímu trenérovi…

Jenže podle zjištění redakce se taková možnost nelíbí kabině. Klíčové hráče se Šilhavým pojily silné vazby. Povýšení asistenta na zásadní postavu realizačního týmu by brali jako jistý akt zrady, neúcty k předchůdci.

Zcela mrtvá, navzdory některým pondělním mediálním informacím, není ani linka Jindřicha Trpišovského. Zdroje deníku Sport a webu iSport se shodují, že Petr Fousek se už v pátek dotazoval Slavie, konkrétně předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka, zda je reálné získat k týmu nejlepšího trenéra v Česku. Flagrantní odmítnutí nezaznělo… Muselo by však dojít ke splnění několika podmínek.

Vše je tedy v rukou výkonného výboru. Dnes bude mnohem jasněji.

Anketa Měl by Jaroslav Šilhavý zůstat trenérem reprezentace i po utkání s Faerskými ostrovy? Ano Ne

Možní nástupci Jaroslava Šilhavého

Jindřich Trpišovský (47 let)

aktuální angažmá: Slavia

Je to jednoduché. Trpišovský je prokazatelně nejlepší trenér v zemi. Boduje hrou i trofejemi. Je proto povinností asociace o něj usilovat. A to dokonce nastálo, nejenom jako výpomoc na závěr kvalifikace. Ano, kdyby to nevyšlo, stojí za to jako krizové řešení alespoň ta výpomoc. Postup na EURO je totiž nutností. Ačkoli se říká, že sám trenér nemá zájem, podle informací Sportu to tak jednoznačné není.

Michal Bílek (58 let)

aktuální angažmá: žádné

Velmi pragmatické řešení, kterému se ve zjitřených časech dá rozumět. Bílek je trenér, který umí srovnat a uklidnit. Dokáže odhadnout, na co tým momentálně má, a tomu přizpůsobit herní styl. Od národního týmu sice před deseti lety odcházel po neúspěšné kvalifikaci a hodně rozmrzelý, ale reputaci i náladu si napravil v Plzni titulem a postupem do Ligy mistrů. Úspěchy se mu nevyhýbají, a to se počítá.

Ivan Hašek (60 let)

aktuální angažmá: žádné

Legenda, na niž mají různí lidé velmi různé názory. Jedni na něj přísahají jako na autoritu, osobnost. Jako trenéra ho vidí patrně i Petr Fousek a zcela určitě předseda sportovní rady FAČR Vladimír Šmicer. Jiní zpochybňují jeho trenérskou kariéru s odkazem na angažmá ve fotbalově méně vyspělých zemích. A zapomenout se nesmí ani cejch, který se u některých funkcionářů včetně těch z výkonného výboru těžko maže: Někdejší útěk z pozice předsedy FAČR. Sám má velkou chuť národní tým trénovat. „Byl by to vrchol mé kariéry,“ řekl před časem Sportu.

Martin Svědík (49 let)

aktuální angažmá: Slovácko

Určitě má v porovnání s jinými handicap. Neprošel velkým klubem, nebral opakovaně trofeje. Ale něco podstatného nabídnout umí. Vybudoval si pozici uznávaného odborníka, fachmana na fotbal. Uherské Hradiště přerostl. Je silný takticky, dbá na detail. Nebude se obhajovat tvrzením, že hráči nemají formu, věří týmové organizaci. Je otázkou, jak by ho přijala kabina. S velkými jmény z jejího středu nemá velkou osobní zkušenost. To však nutně není nevýhoda.

Někdo jiný

Rozhoduje spousta faktorů, a tak je možné, že se asociace bude chtít či muset rozhlédnout i jinde. Kdo by ji třeba také mohl zaujmout:

Jiří Chytrý, dosavadní asistent, protože se to tak někdy dělá a je to nejlevnější řešení.

Vítězslav Lavička, protože má zkušenosti, úspěchy a vedl i jednadvacítku.

Jan Suchopárek, protože se mimo jiné jedná o levné řešení.

David Holoubek, protože je braný za mladého progresivního trenéra, který už také pracuje pro asociaci.

Anebo ještě někdo jiný, třeba obligátní zahraniční kouč – ale na toho není moc času ani peněz.