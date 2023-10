Berbr pod tlakem: Nebyl jsem svačinář. Tvrdík dal svolení k likvidaci…

Temné období komise rozhodčích pod záštitou Jozefa Chovance z let 2018 - 2020. Podivné konce nepohodlných členů Romana Hrubeše a Petra Mlsny. SMS konverzace, která nastiňuje, jakým způsobem komunikoval Roman Berbr se svými „podřízenými“. Během výpovědi Martina Wilzceka, bývalého místopředsedy komise, došlo u Okresního soudu v Plzni i na čtení zpráv, které si vyměňoval s někdejším vládcem českého fotbalu. „Proč by se mnou věci ohledně rozhodčích neřešil?“ divil se Berbr během úterního líčení v rámci procesu řešícího korupci v českém fotbale.

Martin Wilczek zprvu odpovídal klidně, otázky soudce a později státního zástupce Jana Scholleho ale byly z pohledu bývalého pomezního sudího a funkcionáře čím dál nepříjemnější.

Jako někdejší místopředseda komise rozhodčích pod kuratelou Jozefa Chovance měl na starosti nasazování sudích na zápasy profesionálních soutěží první a druhé ligy.

Do velké míry plnil Berbrovy pokyny, byl s ním v častém kontaktu.

„Bavili jsme s panem Berbrem, ale nevybavuji si, že by nás (při sestavování listin sudích) tlačil do nějakého jména, to ne. Měl o rozhodčích největší přehled v Česku, a to i v krajích,“ přiznal Wilczek v úterý dopoledne při svědecké výpovědi u plzeňského soudu.

Státní zástupce Jan Scholle nechal číst výňatky SMS konverzace. Naznačovaly, že Wilczekova výpověď má trhliny. Třeba v situacích, když tvrdil, že souhlasil se změnami v komisi, kdy z ní byli postupně odejiti „nepohodlní“ členové Roman Hrubeš (měl na starosti projekt VAR) a Martin Mlsna (nominovaný za LFA). „Tvrdil jste, že šlo vysloveně o žádost předsedy (Jozefa Chovance), ale podle SMS jste byl spoluautor,“ vyčetl Wilczekovi soudce Vladimír Žák.

Výňatek zmíněné SMS:

Wilzcek: „Zítra večer přijedu za předsedou (Chovancem) a dáme dohromady odvolání RH (Romana Hrubeše).“ – „To jsem psal já?“ divil se Wilczek u soudu, když text slyšel.

Berbr: „Yes, spoj se s D (pravděpodobně Dagmar Damkovou, v letech 2013 – 2020 předsedkyně Řídící komise pro Čechy a členka výkonného výboru FAČR, Berbrovou partnerkou). Ta má jasné důvody.“ - „S kým jsem se měl spojit? Nevím,“ reagoval Wilczek u soudu, že netuší, kdo se skrýval za písmenem D.

Berbr se na svém místě v soudní síni jen nevěřícně usmíval. Jenže výňatky ze SMS zpráv jasně demonstrují, jakým způsobem s lidmi z komise komunikoval. Jedna ze zpráv od Berbra směrem k Wilczekovi, který z pozice místopředsedy komisi reálně řídil, se týkala i šéfa Slavie: „Dnes začala válka s KH (Karlem Hrubešem), byl nepříčetný a navezl se do Mareše (další člen tehdejší komise rozhodčích). Se*te na to, byl jsem s Tvrdíkem a dal mi zelenou na jeho likvidaci. Zastavte ho. Pošlete ho po pěti kolech do Třince s tím, že ho nikdo nechce,“ napsal obžalovaný bývalý místopředseda FAČR.

Výživné SMSky, které jsou významnou součástí obžaloby, se u soudu řešily velmi dlouho, což už podruhé během líčení vyvolalo hádku mezi soudcem a Berbrovým advokátem Michalem Sýkorou.

Jedna ze čtených zpráv byla ze 25.9. 2018. Sýkora namítl, že je z doby, které se netýká probíhající soudní líčení a nemá být předmětem obžaloby.

Na to ale prudce zareagoval soudce Žák. „Za důkaz je považování cokoliv, co slouží k objasnění věci,“ pravil zvýšeným hlasem. „Řešíme mimo jiné nasazování rozhodčích za nějakým účelem. Řeším vždy každého, kdo tady stojí před soudem, také z hlediska věrohodnosti svědka, to je důležité.“ Sýkorovi se to ale nelíbilo. „Řešíme hodinu Mlsnu a Hrubeše, zbytečně prodlužujeme řízení, věcně to spolu nesouvisí.“

Wilczek, kterému v síni nebylo příliš rozumět, se snažil veškeré své kroky obhájit a vysvětlit. Na konci dopoledního bloku si tradičně vzal slovo hlavní obžalovaný Berbr. A klasicky se rozjel.

„Wilczek byl výborný rozhodčí, v profesionálních soutěžích patřil mezi špičku. Podezřívání mezi kluby (ohledně vlivu na komisi rozhodčích) navzájem je normální. Komunikace ohledně Mareše a Hrubeše mezi námi byla běžná. FAČR není státní podnik, ale spolek, kde se bavíte úplně normálně. Je normální, že každý klub chce mít vliv na komisi rozhodčích. Každý s vámi diskutuje, koho by tam chtěl mít,“ argumentoval Berbr na předchozí rozbor zpráv. „Proč by se mnou rozhodčí neřešil? Já nebyl svačinář, ale místopředseda. Nerozumím, čeho se chceme dopídit. Byl sudím a funkcionářem a řešil věci, jak uznal za vhodné.“

V samém závěru ještě zpochybnil výpověď Tomáše Kovaříka. Bývalého rozhodčího, který se připojil ke svému jmenovci Libori Kovaříkovi a pro deník Sport potvrdil jeho otevřenou výpověď o Berbrových praktikách směrem k rozhodčím. Tomáš Kovařík po čtyřech letech vyhrál i soudní spor, v němž ho Berbr za kritická slova žaloval.

Kovařík jako svědek policii popsal Berbrův vliv na rozhodčí, přestože formálně vzhledem k jeho funkci žádný vliv existovat neměl. K rozhodčím vystupoval autoritativně, z pozice síly, za případnou neposlušnost se mstil například sesazením vzpurných rozhodčích do nižší soutěže či jejich vyřazením z nominace.

„To je výpověď, v uvozovkách zlatý grál neobjektivity policie. Spíše black list. 16. 10. 2020 byl zásah policie a den poté vypovídal proti nám. V té době nebyl ve strukturách fotbalu. Nemá to reálně a objektivně vypovídající hodnotu a nechápu, proč policie tohoto člověka vyslýchala druhý den. Je mi líto, co se ze strany policie stalo,“ ohradil se Berbr, jemuž u soudu hrozí až sedm let vězení.

Návrhy trestů

Roman Berbr

bývalý místopředseda FAČR

Za co

podplacení, pomoc k podplacení, zpronevěra, účast na organizované zločinecké skupině

Navržený trest

7 let ve věznici s ostrahou

peněžitý trest 6 000 000 korun

zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trvání 5 let

Martin Svoboda

zákulisní hráč

Za co

podplacení

Navržený trest

trest 5 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest 170 000 korun

FC Slavoj Vyšehrad, a.s.

fotbalový klub

Za co

podplacení ve prospěch organizované zločinecké skupiny

Navržený trest

peněžitý trest 900 000 korun