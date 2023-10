Svaz se chlubí: Atakujeme příjem 200 milionů. Mnohem víc, než bylo dřív

Oni 60 milionů ročně, my 180! Hokejový svaz svolal velkou tiskovou konferenci, aby se pochlubil dosavadními výsledky od loňských červnových voleb, které do křesla šéfa Českého hokeje vyslaly Aloise Hadamczika. Pozvaných hostů v pražském hotelu Four Seasons bylo kolem stovky. Hlavní informace v úterním dopoledni? Svaz má na tom být mnohem lépe než kdy dříve. „Na sezonu jsme sehnali okolo180 milionů korun a věříme, že do konce roku budeme atakovat 200 milionů. Což je několikanásobek oproti 60 milionům ročně z dřívějška,“ porovnal manažer Ludo Černák současnost s minulostí.