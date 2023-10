Nejlepší čeští gólmani: vládne NHL! V elitní desítce i extraligový fantom

Muži z NHL ovládli žebříček českých brankářů. Kdo k nim proniknul z Evropy? • FOTO: Koláž iSport.cz Kdo je nejlepší český hokejista na svém postu a kdo to potvrdí i v této sezoně? Deník Sport a iSport.cz se přidává do debat fanoušků vlastním projektem. Na našich stránkách postupně najdete výsledky redakčního hlasování čtyř kategorií: útočníci, brankáři, obránci a jako bonus žebříček špičkových tuzemských hráčů do 20 let s aktuálně nejzajímavějším výhledem do budoucna. Tentokrát jsou na řadě maskovaní muži.

10. Petr Kváča (Rögle) Za poslední sezony patřil k nejlepším gólmanům extraligy. To mu vyneslo reprezentační starty a od nové sezony první zahraniční angažmá. Ve švédském Rögle by chtěl velmi dobré a konzistentní výkony potvrdit a ukázat, že si ho klub vybral správně. Nejdřív ale bude muset prokázat své umění, aby si vybojoval místo jedničky před Christofferem Rifalkem, který v klubu působí už pátým rokem. Liberec - Kladno: Kváča udržel v nájezdech čisté konto, 4:3psn Video se připravuje ...

9. Aleš Stezka (Seattle) Nejlepší brankář uplynulé extraligové sezony. Ve Vítkovicích předváděl vynikající výkony a řekl si jimi o přestup do Seattlu. O místo v nejlepší lize světa ho ale čeká tuhý boj. Seattle spoléhá především na Philippa Grubauera, kterému záda kryje Američan Joey Daccord. Přes toho by mohla vést cesta do hlavního týmu. Stezka se ale nejdřív bude muset ukázat na farmě. Domácí úkoly si splní. Bývalý vítkovický brankář Aleš Stezka zasahuje • Foto Michal Beránek / Sport

8. Roman Will (Pardubice) Opora Pardubic, která by měla v extralize dotáhnout Dynamo na nejvyšší stupínek. S ničím jiným nebudou v klubu spokojení. To samozřejmě znamená i velký tlak na hráče a především brankáře, u kterého jsou chyby vidět nejvíc. Will je nedělá a v brance si počíná sebejistě. Pokud přece jen nějaké pochybení přijde, umí ho hodit za hlavu. Pro Pardubice je klíčivou postavou a může pomoci i reprezentaci. Rozehrávající Roman Will, opora v brance Dynama • Foto ČTK

7. Marek Langhamer (Oskarshamn) Ve finském Ilves patřil mezi špičku ligy. Po minulé sezoně měl bronzový medailista z předloňského šampionátu pouze 1,85 obdrženého gólu za zápas. Stejná čísla si bude chtít vybojovat i po přestupu do švédského Oskarshamnu, kde by měl mít jistou pozici prvního brankáře. Devětadvacetiletý gólman už posbíral řadu zkušeností a ty by se měly projevit i v nové soutěži. Český gólman Marek Langhamer zasahuje v brance národního týmu • Foto Michal Beránek / Sport

6. Daniel Vladař (Calgary) Před dvěma roky se přestěhoval z Bostonu do Calgary. V kanadské metropoli by se chtěl konečně dostat na pozici brankářské jedničky. Tu spíše plní Švéd Jacob Markström. Minulou sezonu ale měli oba gólmani dost podobná čísla. Když Vladař dostane příležitost, má schopnosti chopit se jí za pačesy a pokusit se vydržet v bráně co nejdéle. Výkonnost na to bezpochyby má. Nedá se tak lacino jako loni. Vladař o unikající reprezentaci i Calgary: Na velké turnaje mám peška Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

5. Pavel Francouz (Colorado) Za šest sezon stihl 73 duelů NHL – skoro tolik, co v mistrovské sezoně 2014/15 s Litvínovem. Z dresu se dost často převlékal do špitálního mundúru, musel projevit silnou vnitřní disciplínu, aby mohl vydržet v elitním týmu. Snad už je se zásadními potížemi konec a za Georgijevem si sáhne aspoň na 25 až 30 duelů. Končí mu smlouva, motivaci k prodloužení pobytu v zámoří má extrémní. Zvednout nad hlavu Stanley Cup se nikdy neomrzí, což ví i Pavel Francouz • Foto Profimedia

4. Petr Mrázek (Chicago) Radíme neodepisovat! Ano, také jsme Petra Mrázka viděli výš, ale nezapomínejme na to, že přes všechny peripetie, stěhování a pauzy kvůli zraněním zůstává zaměstnancem NHL. Trvale, neustále. Což má svůj důvod. Potřebnou kvalitu. Jakmile cítí plnou důvěru vedení a je zdravý, stále se může řadit do širší špičky soutěže. A jestli chytne slinu, může patřit k lídrům přestavovaných Blackhawks. Nejlepší Mrázkovy zákroky v prvním zápase sezony NHL proti Pittsburghu Video se připravuje ...

3. Vítek Vaněček (New Jersey) Má velmi slušně našlápnuto, Devils mu poskytují příhodné podmínky k tomu šponovat svou výkonnost. V Newarku se nehraje na přehnaný risk, vytáhlý Čech nemusí stopovat jeden rychlý brejk za druhým. V minulé sezoně nabral tuny sebedůvěry, tu mu však na kila nabouralo nepodařené play off. Teď se ukáže, jak je silný. Věří si, to je základ. Pravda pak přijde v play off. Český brankář Vítek Vaněček zahájil sezonu v New Jersey vychytanou výhrou • Foto Reuters

2. Lukáš Dostál (Anaheim) Čekat na šanci za spolehlivým Johnem Gibsonem si žádá řádnou trpělivost. U Ducks zachytává puky i problémy nesilného týmu celou dekádu. Ovšem na strategii managementu je znát, že s 23letým Čechem do budoucna seriózně počítají. Už tuhle sezonu by mohl atakovat porci 30 duelů, možná i víc. Tam se ukáže, kudy dál, zda Gibsona třeba trejdovat a brněnskému rodákovi svěřit úřad jedničky. Českému brankáři Lukáši Dostálovi gratuluje k výhře nad Carolinou hvězda Ducks Trevor Zegras • Foto Reuters

1. Karel Vejmelka (Arizona) Před dvěma roky vtrhnul do NHL s prognózou: buď, anebo. Bez velkého tlaku na sebe samotného se vyšponoval k porci 52 utkání, rok poté přidal dalších 50 a s lepšími čísly. Vejmelka platí za objev, u nějž se řeší, jestli je v něm ještě víc. V Arizoně se to nepozná, každopádně experty zaujal a je mu prorokováno, že na planetě dlouho vydrží. Všichni by rádi zjistili, jak by mu to šlo ve špičkovém týmu. Český brankář Karel Vejmelka oslavuje úvodní vítězství sezony • Foto ČTK / AP / Noah K. Murray