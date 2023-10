Rulík: Hráč čtvrté lajny v NHL bude ve stejné roli i na MS. Jak vnímá Hertla?

Být součástí záložních formací v NHL a nikoli elitních, to poznává na vlastní kůži většina našinců v zámoří. Pak se ale stává, že přijedou do reprezentace a na mistrovství světa dostávají flek v první či druhé řadě a leckdo se s tím hůř srovnává. Tak právě tohle u Radima Rulíka nečekejte…

Nahoře v NHL jen lehce přes dvě desítky vyslanců, na farmě v AHL okolo tří desítek borců. Včetně Jiřího Kulicha, Davida Jiříčka, Lukáše Rouska nebo Jiřího Smejkala. Aspiranty startu na MS v Praze hledejte i v nižší zámořské soutěži.

Radim Rulík uznává kvalitu soutěže, z níž bylo v dřívějších časech prakticky nemyslitelné hledat hráče pro šampionát. Doba se mění, počty našinců v NHL jakbysmet. A k horšímu… „S Davidem Jiříčkem máme teď třiadvacet hráčů v NHL, je to malé číslo oproti Švédům a Finům, proti kterým se chceme porovnávat na mistrovství světa. Ale taková je realita, momentální stav, teď s tím nic nenaděláme. Budu doufat, že někteří kluci z farmy do NHL postupně doskočí. Předpokládám, že v budoucnu by se to číslo mohlo zvyšovat,“ míní nástupce Kariho Jalonena.

Blíží se doba, kdy na šampionáty budou jezdit hráči, kteří většinu sezony strávili v AHL?

„Může se to stát. AHL má však také svá úskalí, Jirka Kulich nemohl na letošní mistrovství světa, protože končil klubovou sezonu v době, kdy mistrovství bylo rozjeté. Nebo vám na farmě skončí sezona, ale hlavní tým hraje ve Stanley Cupu a nemusí vás pustit.“

Mnozí experti staví úroveň AHL velmi vysoko, kde ji vidíte vy?

„AHL jsem sledoval a sleduju. Jasně, není to NHL s nejlepšími hráči na světě, ale ti kluci to tam nemají jednoduché. Pokud v AHL kluci bodují, jsou produktivní, neměli by být opomíjení reprezentačním trenérem.“

Nemálo znalců AHL považuje za dokonce lepší soutěž než finskou či švédskou. Co vy?

„Je těžké říci, která liga je po NHL druhá nejlepší. Zda Finsko a Švédsko, my nebo Švýcarsko či AHL. Hokeje sleduju a kvalita soutěží si je velmi podobná. Bavit se o tom, zda je ta či ona lepší než druhá, nedokážu posoudit. Ani mi to nepřísluší. Jedna věc je, kdyby Jirka Kulich byl v té organizaci, kde chytá Karel Vejmelka (Arizona), tak už NHL hraje. A stabilně. Jenže je v nabitém Buffalu, navíc s Rouskem, co chce taky nahoru. Máme tam dva české kluky, je to pro ně ale strašně těžké. Podobně pro Matěje Blümela, který působí v konsolidovaném Dallasu. V klubu, který chce hned a maximálně v horizontu dvou, tří let atakovat Stanley Cup. Než jim stávající kádr zestárne. Jakmile se jako mladý hráč ocitnete v těchto organizacích, dostat se nahoru máte strašně těžké. Takový David Jiříček dříve či později bude v Columbusu působit nastálo. Pokud ne ve dvaceti, tak v jednadvaceti určitě. Samozřejmě pod podmínkou, že vydrží a bude správně pracovat. Ale na rozdíl od jiných kluků se nachází v klubu, který tým buduje.“

Není pro budoucnost řady českých hráčů v AHL daleko lepší, pokud hrají na farmě dvacet minut, než aby sbírali štěky v NHL?

„Stoprocentně. Je pro ně lepší být lídrem týmu v AHL, hrát v první či druhé formaci, být na přesilovce, mít ice time. Tohle v Kanadě vědí moc dobře. U hráče poznají, jaký typ konkrétně je a pro jakou roli jej chtějí. Vědí, že Kulich je první či druhá lajna, maximálně třetí. Ale stoprocentně ne čtvrtá. Připraví si ho na tuhle pozici v AHL, kde ho nechají na prvních dvou lajnách, než by ho tahali do NHL do čtvrté na pár minutek. Tohle se občas děje v Evropě, ne v NHL.“

Ubývá Čechů v klíčových rolích v NHL, je jich kolem šesti, sedmi. Trápí vás to?

„Mně osobně to netrápí, beru realitu, jaká je. Ale je dobré o tom informovat veřejnost, protože ta tyhle detaily úplně nezná. A domnívá se, že bychom tak jako kdysi měli vozit tituly mistrů světa. My je nevozíme a není to náhoda. Je to obraz naší momentální síly. Výběr hráčů je pak užší. Někdo se zraní, u jiného doma rodí, a protože máme v NHL míň a míň hráčů, může se stát, že na mistrovství není z nejlepších hráčů skoro nikdo k dispozici.“

V tom případě chcete mít na MS za lídry hráče z Evropy, kteří drží vůdcovskou roli v klubu, anebo do pozic vůdců přesunete hráče z NHL, kteří však nejsou zvyklí na klíčové role?

„Mám to tak, že role v klubech by měly být stejné jako v nároďáku. S hráčem ze třetí či čtvrté formace v NHL počítám do nároďáku do stejných formací. Některé hráče v Evropě máme v sestavách na klíčových postech, včetně extraligy. Nemůžeme se spoléhat pouze na kluky z NHL.“

San Jose jsou outsiderem NHL, někdo tak může nabýt dojmu, že Tomáš Hertl má automaticky zajištěno MS v Praze. Co když nebude mít ideální sezonu vzhledem k chabé síle kádru Sharks? V paměti zůstává i loňský šampionát, kde se hledal.

„Na minulost se koukat nebudu, na stávající sezonu ano. Což je největší klíč vzhledem k MS. Pokud bude Tomáš zdravý a k mání, ale po nepovedené sezoně, bude tam otazník. Zda ho vzít, či ne. V prvé řadě potřebujeme výkonnost hráče. Tohle je teď ale daleko.“

Jak nyní vypadá váš kontakt s hráči NHL?

„V tuhle chvíli v kontaktu ještě nejsem, nechávám jim prostor na rozjezd NHL, kdy je každý plný síly. Zhruba po prvním měsíci se uvidí, jakou pozici si hráči vybudovali a jak by to mohlo vypadat dál. Tam jsem připravený do toho vstoupit, ozvat se jim a pokračovat v komunikaci.“

Tušíte, jaký poměr z extraligových a evropských hráčů bude obsahovat nominace na listopadovou Karjalu?

„Nominace je připravená. V pondělí jsme museli oznámit evropské hráče, které chceme brát, aby došlo k jejich uvolnění. Kluby musí být dopředu informované. Proto jsme měli celý realizační tým na svazu sezení. Úterým začíná kontakt s kluby i se samotnými hráči, zda jsou zdraví a v pohodě. Nominaci zveřejníme prvního listopadu. Přiznat můžu, že trochu víc než půlku týmu by měli tvořit hráči z Evropy.“

O čem svědčí, že se do extraligy ze Švédska vrátil s nepořízenou Patrik Zdráhal? V extralize platil za jednoho z nezajímavějších útočníků, ale v Lulee nezískal v osmi partiích ani bod, hrál pár minut.

„Je to jedno z překvapení, nesedlo mu to. Což se může stát. Ale třeba David Tomášek ve Färjestadu uspěl, hraje první dvě lajny a boduje. Ve Finsku hraje výborně Petr Kodýtek, Honza Kovář znovu dělá bod na zápas v Zugu, kvalitu si stále obhajuje. Třeba Horký v Lahti potřebuje ještě prostor k adaptaci, bodově to není výrazné, ale těžko říci, do jaké role přesně ho brali. Většina kluků v Evropě na začátku sezony obstála, spousta z nich jich má bod na zápas anebo devět bodů z desíti utkání a podobně.“