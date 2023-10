Jenom houf milionů český hokej nezvedne. Ledovec dole dál taje

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Vypadá to, že stroj šlape a dokonce i seje. Do českého hokeje má proudit mnohem víc finančních prostředků než kdy dříve ( Více čtěte ZDE>>> ). Částečně i proto, že neuvíznou u zprostředkovatele jako doposud. Šlo o desítky milionů „zadarmo“, ale podle Aloise Hadamczika a jeho nového štábu mnohem méně, než si značka Český hokej zaslouží. Což si prý nyní sami uvědomují při trojnásobně větší tržbě ulovené z kont partnerů.

Je to pozitivní zpráva, navíc se očekává další příboj zisku z květnového šampionátu v Praze a Ostravě. Je evidentní, že do hokejového prostředí se vylije dostatek peněz. A sice tolik, že bude možné dostatečně zaplatit trenéry na důležitých pozicích u rozvoje mládeže a dětí. Autoři progresu si libují, že dotyční už nemusí hledat druhou práci, obejdou se bez taxikaření, melouchů na stavbách a podobně.

To je sice pravda, jen to jaksi nepodává záruku, že dotyčný trenér okamžitě odvede lepší práci, protože se začne vzdělávat, cestovat na stáže, občas vyrazí do světa na zkušenou a podobně. Zdejší hokejové školství plodí kvanta trenérů, velkou otázkou je, kolik z nich se dokáže v reálu uplatnit. Minimum. V extralize by dozajista došlo na více trenérských změn, kdyby byla po ruce potřebná náhrada. Jenže není. Svaz musí společně s kluby najít účinnou metodiku, jak za navýšený peníz vylepšit celou infrastrukturu rozvoje, aby nezůstalo jen u gesta.

Je skvělé, že o těsné trenérské paktování napříč reprezentačními kategoriemi mocně stojí Radim Rulík. Což je na potlesk, rozjelo se to bezvadně. Pořád však jde o vrchol ledovce, který dole dál taje.