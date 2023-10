Panarin se opřel do »národního pokladu« Čechů: Nechápu, jak to může někomu chutnat!

V české kabině by byl za úkaz! Zatímco jiní profesionální hokejisté si čas od času dopřejou jedno točené i během sezóny, ruský útočník Artěmij Panarin (31) zlatavému moku nemůže přijtí na chuť. A v české hospůdce by to nejspíš za svůj názor pořádně schytal!

Ruský hokejista Artěmij Panarin (31) při dodržování přísné životosprávy omezil mnohé. V případě nejoblíbenějšího českého nápoje mu to ale nedalo moc práce. Když v jednom z interview měl odhalit svůj nejoblíbenější nápoj, přiznal, že k pivu má odpor!

„Můj oblíbený nápoj? Je to divné, ale říkám mu »voda«. Že to vlastně není žádný nápoj? Když běžíte 20 kilometrů v horku, voda přijde vhod. Pivo? Nikdy jsem nepochopil, že lidem vůbec chutná,“ prozradil Panarin během nedávného rozhovoru pro YouTube kanál All Hockey (rusky Всё хОКкей).

„Existují třeba mléčné koktejly. Jak to, že jim nechutnají víc než pivo? Jahodový shake je dokonalý! Kdysi jej prodávali na nádražích a byl vždy velmi kvalitní!" nabízel alternativu svým hokejovým kolegům, kteří si rádi zajdou do lokálu na »jedno orosené«.

S takovou radou by nejspíš v Česku, které se dlouhodobě drží v čele zemí, kde lidé konzumují nejvíce piva v průměru na počet obyvatel asi neuspěl...