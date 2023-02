Vránův dvojitý návrat: dojemné video, ovace i výhra. Kouč nejen chválil

Jakub Vrána je blízko návratu do sestavy Detroitu • Profimedia.cz

I když nebodoval, dočkal se nezapomenutelného comebacku. Jakub Vrána je zpátky! Do zápasu NHL nastoupil poprvé od 15. října a hned s Detroitem slavil vítězství 3:1 nad Washingtonem. Vítězný návrat českého útočníka po zařazení do asistenčního programu NHL a NHLPA a následného rozehrávání se na farmě byl ale mnohem silnější. Vždyť se poprvé jako soupeř představil na ledě týmu, se kterým vyhrál Stanley Cup. Capitals na svého někdejšího střelce rozhodně nezapomněli. Pražského rodáka za bouřlivého potlesku a ve stoje vítala zaplněná Capital One Arena.