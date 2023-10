Růžičkovo trápení ve Slovanu. Šest zápasů, tři prohry. Spasí ho Kanaďan?

Proces poznávání mužstva by měl být u konce. Růžička na konci září převzal rozbitý Slovan po Jánu Pardavém, bývalém útočníkovi Vsetína. K ruce dostal asistenty Rudolfa Jendeka a Richarda Kapuše. Začal skvěle, výhrou 4:1 v Nitře. Celkově to ale žádná sláva není, razantní vzestup se nekoná.

Slavná značka dál klopýtá, důkazem budiž porážky s Trenčínem, v Košicích a v Nových Zámcích. Nový kouč postupně vyzkoušel všechny hráče v kádru, sáhnul i do béčka. „Byli jsme mužstvo bez centrů,“ podotkl trenér mistrů světa z roku 2005 a 2010. „Je těžké přejít z křídla na pozici středního útočníka. Naopak je to lehčí,“ dodal.

Palčivé místo v sestavě mu zaplnil Brendan Ranford (31), zázračný Kanaďan s jedním startem v NHL za Dallas. Do svých služeb ho lákal mimo jiné extraligový Litvínov, ale on zvolil známé prostředí. Do Bratislavy se vrátil po dvou letech z DEL, kde hrnul body v dresu Frankfurtu Löwen a Bietigheimu Steelers. Ve slovenské lize to rozjel impozantně. V prvních dvou zápasech nasázel hattrick! V Banské Bystrici se podepsal pod všechny góly (3+2), následně s Popradem udělal čtyři body (3+1). „Radost s ním hrát, puky ho přitahují,“ pronesl křídelník Miroslav Preisinger.

Sám na to ale rodák z Edmontonu nestačí. V Nových Zámcích už se neprosadil.

Vypadá to, že problém je hlubší než obsazení střídačky. „Ve Slovanu to nezvládli hlavně při skládání týmu,“ usoudil hokejový novinář Tomáš Prokop. „Chybí tam slovenská kvalita. Importi nejsou až tak rozdíloví, s výjimkou poslední posily Ranforda. Pokud se klub neposílí, ani tak zkušený trenér jako je Růžička s tím těžko něco udělá. Nedají se od něj čekat zázraky, když nemá hráčský materiál. V tomto složení bude pro Slovan úspěch, když postoupí přímo do play off,“ poznamenal redaktor denníku Šport.

Do vyřazovací části jde rovnou prvních šest. Na první Zvolen a druhou Spišskou Novou Ves aktuálně ztrácí Růžičkova parta devět bodů.