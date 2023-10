Smrt fotbalové legendy Bobbyho Charltona připomenula jeho dlouhý spor s bratrem Jackem: Smír po 42 letech

Anglie je vzývala coby své fotbalové hrdiny, oni se spolu téměř nebavili. Legendární Bobby Charlton (†86), který v sobotu zemřel, bojoval se starším bráchou Jackem (†85). Jejich spor trval přes čtyři dekády!

Fotbalový svět pláče, odešla ikona Manchesteru United i anglické kopané. „Truchlíme nad úmrtím sira Bobbyho Charltona, jednoho z největších a nejmilovanějších hráčů v historii našeho klubu,“ stálo v prohlášení United. „Pro mě to byl nejlepší anglický hráč všech dob,“ vzkázal slavný kanonýr Gary Lineker. „Národní hrdina!“ přidal David Beckham.

Neznám ho!

Při vzpomínání na sira Bobbyho se oprašují staré historky, mezi ty nejpikantnější patří jeho spor s o dva roky starším bráchou Jackem. Oba byli slavní, v roce 1966 společně pomohli Anglii k titulu mistra světa. Jack držel obranu, Bobby dirigoval ofenzivu. Naprosto ikonickou se stala fotka, jak se po zlatém šampionátu na trávníku ve Wembley vkleče objímali.

Málokdo tehdy tušil, že to mezi nimi v soukromí skřípe. Na vině byla averze jejich matky Cissie k Bobbyho manželce Normě. Napětí se přeneslo mezi bratry a stupňovalo se. Rostoucí antipatie explodovaly v roce 1996, kdy Jack kritizoval Bobbyho za to, že nenavštívil mámu v posledních letech jejího života, a naznačil, že byl ovlivněn svojí ženuškou. „Tahle tvrzení jsou naprosto hanebná. Svého bratra už neznám! Nikdy jsme si nebyli vzdálenější než teď,“ napsal poté Bobby ve svých memoárech.

Dojemné objetí

V roce 2008 došlo k velkému usmíření. BBC vybrala Bobbyho coby laureáta ceny pro osobnost roku a požádala Jacka, zda by mu trofej nepředal. Ten souhlasil. „Bobby Charlton je nejlepší hráč, jakého jsem kdy viděl. A je to můj bratr,“ řekl do mikrofonu. Poté se k radosti celé Anglie konečně objali, jako tehdy ve Wembley. Trvalo jim to nekonečných 42 let!

Posledním žijícím členem anglických mistrů světa zůstal autor finálového hattricku Geoff Hurst (81).

Mučila je demence

Siru Bobbymu byla diagnostikována demence v listopadu 2020, pouhé čtyři měsíce poté, co jeho starší bratr zemřel právě po dlouhém boji s touto vysilující nemocí.

Demencí trpělo v závěru života hned pět mistrů světa z roku 1966, vedle obou Charltonů ještě Stiles, Wilson a Peters. Podle lékařů v tom hlavní roli sehrálo hlavičkování do tvrdých kožených míčů, které v tradičním deštivém anglickém počasí vždy ještě víc ztěžkly.

Z leteckého neštěstí měl můry, vytáhli ho posledního!

Byl úplně posledním, koho při tragédii v Mnichově našli živého. Když 6. února 1958 havarovalo při startu letadlo s týmem Manchesteru United, v troskách zahynulo 23 ze 44 pasažérů. Tehdy 20letého Bobbyho připoutaného v sedadle hořícího vraku zachránil stejně jako mnohé další severoirský brankář Harry Gregg (†87), později přezdívaný »Hrdina z Mnichova«. „Když jsem se probral, všude kolem jsem viděl ležet mrtvé spoluhráče. Nikdy jsem ten obraz nevymazal z hlavy,“ přiznal Charlton. Sám utrpěl jen drobné zranění hlavy.