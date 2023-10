Jde z něj strach: Messiho střeží tajemný bodyguard!

Je s ním skutečně na každém kroku! Kamkoliv se hvězdný Argentinec Lionel Messi (36) mihne, tam je i jeho oddaný osobní ochránce (34). Ten upoutal pozornost svým zodpovědným přístupem i »vzhledem zlého a velice nebezpečného chlapce«, na kterého by si nejspíš troufli jen ti nejodvážnější. Nejen celá Amerika se proto ptá, kde Messi takového bodyguarda našel!

Legendární fotbalista Lionel Messi (36) získal svým šokujícím přestupem do Interu Miami nejen nové příležitosti, zámořské fanoušky, zajímavý plat či minoritní podíl v klubu, ale také »hlídacího psa«, kterého má neustále za zády jako stín za slunného dne. Je jím svalnatý a od pohledu dost drsný chlapík jménem Yassine Cheuko (34), který při své práci nepodcení sebemenší detail.

Věčně zamračený a ostražitý bodyguard se téměř okamžitě stal virální senzací! Hlídá argentinského šikulu na každém kroku i během zápasů, kdy společně s ním kmitá u postranní čáry nahoru a dolů podle těžiště hry. U toho se rozhlíží všude okolo, aby zaznamenal jakékoliv potencionální riziko už v samém zárodku. Ohromná důslednost, ostré rysy, svalnaté tělo, kamenný výraz i ukázky bojového umu na Instagramu pak z Chueka učinili nefalšovaného strašáka pro každého, kdo bych chtěl Messimu zkřivit jen jediný vlásek.

Ochránce největšího oblíbence příznivců Interu Miami se sám velice brzy stal miláčkem davů, dokonce takovým, že fanoušci pravidelně vyvolávají jeho jméno v ochozech. Cheuko se doteď úspěšně vyhýbal rozhovorům, dlouho tedy nebyl znám přesný věk, původ či specifické zkušenosti bijce. Jeho záhadná identita poté podnítila přirozenou představivost tamních novinářů i veřejnosti. Okolo něj se doslova utvořil až »mytologický příběh«, silná a neprostupná aura, která odrazuje případné úročníky či otravné exhibionisty od kontaktu s Messim.

Průběžně vznikalo poutavé vyprávění, neboť si mnozí z nich vymýšleli všemožné konspirační teorie. Nejvíce se pak rozšířilo tvrzení, že jde o bývalého příslušníka NAVY SEALs. Jenže tuto skutečnost je fakticky nemožné ověřit! Jedná se totiž o nejelitnější jednotku amerického námořnictva pro zvláštní operace v těch nejdrsnějších podmínkách. Podléhá tak nejvyššímu stupni utajení. Jednotliví členové se vážou mlčenlivostí, tudíž o svých misích nemohou veřejně mluvit, aniž by jim nehrozil přísný trest od vojenského soudu.

V neposlední řadě se také šířila mystifikace, že je Cheuko mužem, kterého osobně vybral a rekrutoval samotný David Beckham. Sportovní divizi The New York Times (The Athletic) se podařilo svalovce vyzpovídat na parkovišti před DRV PNK Stadium a tím pádem zjistit, zdali se tyto fámy alespoň trochu zakládají na pravdě a skutečnosti. To, že spolumajitel Interu Miami zvolil a angažoval zcela sám z vlastní iniciativy, popírá přímo samotný bodyguard.

Svalovec totiž přiznal, že Messiho chránil již při jeho nepříliš povedeném působení v Paris Saint-Germain. Navíc Beckham preferoval úplně někoho jiného, pokud šlo o jeho bezpečnost. Po odchodu do LA Galaxy svěřil svůj život Eveliu Moralesovi, proto se jeví daleko logičtěji, že by někdejší špičkový záložník doporučil svému nástupci portorikánského kulturistu, nikoliv právě Cheuka.