Tvrdá rána pro mladého ragbistu: Infekce mu z dutin pronikla do mozku!

Talentovaný ragbista Dominic Young (22) zažívá těžké chvíle. Tento týden musel být ve Velké Británii hospitalizován z důvodu infekce, která se mu z dutin přesunula do mozku a bránila mu v zavírání a otevírání očí. Mladý křídelník si tak v nemocnici poleží minimálně do konce měsíce.

Rodák z Dewsbury, který bude od nové sezóny hrát za tým Sydney Roosters, začátkem měsíce odcestoval zpět do Velké Británie. Tam se měl v dresu anglické reprezentace mezinárodní ragbyové ligy utkat ve třech přátelských zápasech s výběrem Tongy.

Před začátkem přípravného campu však začal trpět silnou bolestí hlavy a celkovou slabostí. Původně si myslel, že nejde o nic vážného a počítal s tím, že se problém vyřeší sám. To se ale nestalo. Z ničeho nic začal být mladý ragbista extrémně citlivý na jakékoliv světlo a poté nebyl schopen otevřít své oči.

Dvoumetrový obr byl tak okamžitě převezen do nemocnice, kde se ukázalo, že se mu do mozku dostala infekce. Okamžitě mu byla nasazena silná antibiotika a nedělní utkání musel vynechat. K jeho zdravotnímu stavu se nyní vyjádřil také jeho manažer Michael Cincotta.

„Mluvil jsem s Domem a ten mi řekl, že na antibiotika reaguje dobře. Věci se ubírají správným směrem a jeho oči se dostávají do normálu. Po rozhovoru s ním jsem přesvědčen, že se plně zotaví,“ řekl Cincotta.

Young bude z preventivních důvodů ještě nějakou dobu v nemocnici a vypadá to, že do dalších zápasů s Tongou už nezasáhne. Po propuštění z nemocnice se nejspíše vrátí do Austrálie, kde se bude připravovat na svou první sezónu v novém týmu.