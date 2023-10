Boj o finále MS ve stínu hrozby smrti. Sviňskej z***vysynu, slyšel hráč JAR

Zlá krev po vyhecovaném souboji, který poslal domů francouzské Les Bleus, otravovala atmosféru před dalším pokračováním ragbyového mundialu. Třiatřicetiletý Cobus Reinach patřil ke klíčovým hráčům Springboks proti Francii, a jako hráč francouzského Montpelieru se pak stal terčem nenávisti.

„Ty sviňskej zk...vysynu, doufám, že až se vrátíš do Montpellieru, zavraždí tě tam. Je snadné vyhrávat, když podvádíte,“ zazněla výhrůžka, která není legrační zvlášť v realitě současného světa.

„Samozřejmě situaci kolem Cobuse a jeho rodiny sledujeme,“ řekl Mzwandile Stick, asistent jihoafrického trenéra. „Hráči dělají svou práci. Všichni jsou tu proto, aby reprezentovali svou zemi. Jestli s tím má někdo problém, francouzské úřady to budou muset řešit.“

Vyhecovaný mač přinesl několik sporných situací a fanoušci domácího týmu vyřazení těžce nesou. A ve virtuálním prostoru se například objevila tato provokativní věta, nespravedlivě připisovaná Rassie Erasmovi: „Irsko a Francie se stále můžou účastnit finále. Jen si musí koupit lístky.“

Mediální kouř se ale pomalu usazuje v očekávání dalšího velkého zápasu. Na posledním mistrovství světa se oba týmy potkaly ve finále. Angličané předtím dominantním výkonem přejeli All Blacks, ale v taktické bitvě proti Jižní Africe v boji o titul prohráli.

„Springboks se od té doby změnili, jejich hra se vyvinula. Jsou zralejší, stejně jako my. Bude to střet dvou velmi zajímavých týmů a nemůžeme se dočkat. Mají velmi dobrý tým,“ řekl anglický rváček Tom Curry. „Je to semifinále. Jestli vás nenamotivuje tohle, tak už nevím, co by to dokázalo. Pro mě není lepší místo, kde být, než hrát semifinále proti Jižní Africe. Podívejte se na jejich a na náš tým. Máme se na co těšit.“

Očekává se však jiný styl ragby než ve čtvrtfinálových hitech Nový Zéland – Irsko a Jižní Afrika – Francie. V sobotu večer se v Paříži střetnou dva týmy, které místo na pohled krásnými útočnými kombinacemi vyhrávají díky fyzičnosti a intenzitě své hry.

Oba týmy taky hodně spoléhají na své kopáče a odolnou obranu. Angličané zatím dostali na turnaji jen šest pět pětek, nejmíň ze všech týmů. A naopak v pěti minulých zápasech na světových šampionátech proti Springboks položili jedinou pětku. V roce 2003 v Perthu jim pomohla k jediné porážce Jižní Afriky na MS.

Při vzájemném finále mistrovství světa v roce 2007, které se stejně jako sobotní mač hrálo na Stade de France, nepadla jediná pětka. Před čtyřmi lety ve finále Jihoafričané dvakrát položili, ale jinak zápasu zase vládli kopáči – Pollard a Farrell.

Do letošního šampionátu vstupovala Anglie pod těžkou kritikou, po úvodním vítězství s Argentinou se ale rozjela a zůstává jediným neporaženým týmem na letošním MS.

„Nemyslím si, že by se měl kdokoli omlouvat za to, že je tím, kým je, za svou identitu,“ řekl Richard Wigglesworth, kouč anglických útočníků. „Přijde mi, že někdy chtějí lidi omluvu za cokoli, a chtějí vidět, aby všechny týmy hráli stejně. Ragby je skvělé, protože se dá hrát různými styly a všechny fungují, pokud je ve správný den správně použijete. Doufám, že náš styl bude fungovat.“