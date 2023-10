Když bylo třeba, hlídal největší hvězdy soupeřů, taky vyšíval kličky v útoku i látal díry v defenzivě. Na ledě byl Tomáš Plekanec (40) jako hodinový manžel. Všestrannost k němu patřila stejně jako číslo 14. Připomeňte si jeho čtrnáct schodů do důchodu.

Úterý 6. října 1998. Houbou roku se stal vzácný druh květnatce. A »Pleky« vkročil v dresu kladenského Vagnerplastu do velkého hokeje. Na led Becherovky Karlovy Vary naskočil, ačkoliv mu bylo teprve patnáct let!

Pleky vtrhnul do extraligy ještě jako teenager…

Na přelomu let 2000 a 2001 hostila ruská metropole MS juniorů, na němž Češi obhajovali titul pod vedením trenérů Holíka s Hynkem. A obhájili. Tomáš tehdy v týmu, za nějž hráli Brendl, Nedorost, Erat či Klesla, na turnaji zaznamenal gól a asistenci.

24. června 2001. Den, kdy si kluka z Kladna vybrali do NHL jako 71. v pořadí slavní Canadiens. Na řadu šel po Hemském, Novotném, Krajíčkovi, Pilařovi, Podlešákovi a Bednářovi. Jedničkou byl tehdy Rus Kovalčuk.

Štreky autobusem, večery u videoher, zkouška trpělivosti. »Farmářem« byl v Hamiltonu tři sezony. Včetně sezony 2004/2005, kdy v NHL probíhala stávka a on měl choutky vzít roha. Kousl se, a dokonce se při Utkání hvězd stal nejrychlejším bruslařem AHL. „Vtipný, ne?“ zubil se.

Aby mohl tátu Pavla pochovat, odletěl v roce 2013 do zámoří se zpožděním. Smutek pak Pleky dlouho zaháněl na ledě...

Na olympiádě si zahrál dvakrát. V roce 2006 byl členem bronzové hvězdné sestavy v Turíně, o osm roky později mu céčko na prsa nalepil kouč Hadamczik. „Je to jen písmeno. My potřebujeme, aby v kabině bylo kapitánů pětadvacet,“ shazoval svoji důležitost.

11. První trejd

Plekanec byl pouze jedenkrát součástí výměny, kdy zamířil k do Toronta. Šlo o začátek jeho konce za mořem… • Foto Profimedia, Getty Images

Bylo mu pětatřicet, když vůbec poprvé v kariéře měnil dres. Z Montrealu, kde do té doby odehrál 981 duelů, zamířil k největšímu rivalovi – do Toronta. Byl to začátek jeho konce za mořem. „Montreal je můj domov, ale tohle je šance zahrát si o Stanley Cup,“ vysvětloval přesun.