NHL truchlí za herce Perryho (†54): miloval Ottawu, hvězdě byl na svatbě

Zpráva, která zasáhla celý svět. Matthew Perry v 54 letech zemřel. Americko-kanadský herec, který se nejvíce proslavil rolí Chandlera Binga v sitcomu Přátelé, se v sobotu údajně utopil ve vířivce ve svém domě v Los Angeles. Tragický skon někdejší televizní hvězdy otřásl i sportovním prostředím, obzvláště hokejovým. Perry byl totiž velkým fanouškem NHL. Pravidelně navštěvoval zápasy LA Kings, New York Rangers či milované Ottawy, jejíž logo dokonce procpal do jednoho ze svých filmů.

Zatímco média i fanoušci na sociálních sítích po celém světě začali oplakávat smrt oblíbeného herce, zármutek rychle dolehl i na kluby Národní hokejové ligy. Hold pro Matthewa Perryho vzdali rovnou na dvou zápasech. Během utkání Los Angeles Kings s Las Vegas a Nashvillu proti Torontu varhaníci zahráli „I´ll be there for you“, tedy ústřední píseň ze sitcomu Přátel, ve kterém zesnulá hvězda svým sarkastickým humorem bavila diváky jako Chandler Bing.

Byť se Perry narodil ve Williamstownu v americkém státě Massachusetts, vyrůstal především v Ottawě. Právě v hlavním městě Kanady si zamiloval hokej. Během hercova mládí ale dostával přednost tenis, ve kterém si nevedl vůbec špatně. Celosvětově populární komik se dokonce dostal mezi nejlepší kanadské juniory.

„Potřeboval jsem být úspěšný ve všem, co jsem dělal, abych se mohl cítit lépe. Měl jsem neuvěřitelný zápal na tenisovém kurtu, což se mi promítlo i do herectví,“ prozradil Perry v rozhovoru pro The New York Times. Tenis ovšem brzy upozadila herecká kariéra, které zřejmě nejvíce pomohli Přátelé. I díky americkému sitcomu si také mohl zahrát hokej. V 90. letech nastupoval do utkání celebrit po boku Matta LeBlanca, jenž ztvárnil Chandlerova kamaráda Joeyho Tribbianiho.

Podobně jako Chandler i Perry navštěvoval Madison Square Garden během utkání New York Rangers. Srdcem ale zůstával v Ottawě. Věrnost k Senators herec ukázal v jednom ze svých nejznámějších filmů Můj soused zabiják z roku 2000, ve kterém se mu po boku Bruce Willise podařilo do jedné scény obléct triko s týmovým logem.

Kopitarova svatba ve Slovinsku i vzdání holdu od hvězdy NFL

Není tedy žádným překvapením, že jsou obzvláště v Ottawě ze ztráty velkého fanouška zdrcení. „S lítostí se dozvídáme o úmrtí Matthewa Perryho, jednoho z nejhrdějších synů Ottawy a největšího hokejového fanouška. Na jeho lásku k hokeji a přínos jak zábavnímu, tak sportovnímu světu budeme vzpomínat s velkou radostí. Odchod Matthewa je ztrátou, kterou pociťují nejen jeho fanoušci po celém světě, ale také město Ottawa. Byl to nejen talentovaný herec, ale také hrdý podporovatel hokeje,“ uvedli Senators na webových stránkách a sociálních sítích.

Perry velkou část života (a bohužel i jeho poslední chvíle) zasvětil Los Angeles. K LA Kings si vytvořil silné pouto. Navázal také velké přátelství se současným kapitánem Anžem Kopitarem, kterému dokonce dorazil na svatbu do Slovinska, na což herec později vzpomínal.

„Hned poté, co Kings vyhráli (2012), se mě Anže zeptal: ´Chceš si zvednout Stanley Cupu nad hlavu?´ Řekl jsem si: ´Panebože, rozhodně jo! Ano, prosím.´ Hned poté, co mi ho podal, se mě znovu ptal. ´A přijedeš mi do Slovinska na svatbu? ´V tu chvíli jsem měl pocit, že musím říct ano,“ vyprávěl Perry nezapomenutelný zážitek se slovinskou hvězdou NHL.

Kopitarovu svatbu označil za velké dobrodružství. Už jen cestu na Slovinsko přirovnal Perry s nadsázkou jako let na měsíc. Když už přeci jen dorazil, následně se dlouhých 14 hodin veselil vedle opilých Slovinců, z nichž většina nemluvila anglicky. „V posteli jsem byl v devět hodin,“ dodal.

Vedle pravidelných návštěv Kings byl Perry vídán i na zápasech tamních basketbalistů. NBA s nadšením sledoval především v době, kdy za Lakers váleli Kobe Bryant a Shaquille O'Neal. Bývalému velkému bavičovi nebyl cizí ani baseball, například v roce 2012 se postaral o první nadhoz při utkání LA Dodgers. Vzhledem ke svému rodišti sledoval také Boston Red Sox. Měl rovněž patřit mezi podporovatele New England Patriots v NFL.

Pocty se tedy Perry dočkal i z prostředí amerického fotbalu. Smutek vyjádřil někdejší vynikající quarterback Robert Griffin III. „Matthew Perry byl víc než Chandler Bing. On byl tím, kdo táhl Přátelé. Je smutné slyšet o jeho odchodu, ale jsem vděčný za vzpomínky, která nám všem dal. Odpočívej v pokoji,“ napsala bývalá hvězda NFL na sociální sítí X, někdejším twitteru.