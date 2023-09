ANALÝZA: Kladno bude opět závislé na Plekancovi. Sám ho ale nezachrání

Během uplynulého ročníku oslavil už 40. narozeniny, ovšem na ledě to nebylo znát. Nasbíral 49 bodů a umístil se na třetím místě bodování. Tomáš Plekanec z hlediska produktivity více pro Kladno udělat nemohl. Přesto přínos veterána nestačil a Rytíři putovali do baráže. A nic nenaznačuje tomu, že by další sezona měla být jiná.