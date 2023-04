SESTŘIHY: Palát gólem nastartoval Devils k mečbolu, Tampa ještě žije

Útočník New York Rangers Filip Chytil v zápase play off • Reuters

Český útočník Filip Chytil z New York Rangers krouží kolem branky krajana Vítka Vaněčka, brankáře New Jersey • ČTK / AP / Seth Wenig

Útočník Ondřej Palát svým druhým gólem v probíhajícím play off NHL načal výhru New Jersey 4:0. Devils otočili sérii s Rangers a vedou 3:2 na zápasy. Celkově to pro Paláta byla v bojích o Stanley Cup 50. trefa. Poslední krok stále neudělalo Toronto, které v pátém zápase prohrálo s Tampou 2:4. Hokejisté Vegas v pátém duelu porazili Winnipeg 4:1 a jako první tým si zajistili postup do druhého kola vyřazovacích bojů.