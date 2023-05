SESTŘIHY: West Ham udolal United. Souček: neuznaný gól a ošetřování po srážce

„Kladiváři“ udělali po třech prohrách za sebou velký krok k záchraně, když doma porazili nevýrazný Manchester United. Jediným gólem rozhodl zápas Benrahma, jehož slabá střela zpoza vápna zaskočila De Geu. V druhém dějství se trefil hlavou mezi tři tyče český reprezentant Souček, stál však v ofsajdu. Kromě toho byl ještě hodně vidět v závěru, když se hlavou srazil s bekem United Aaronem Wan-Bissakou a musel být ošetřován.

West Ham má na 15. místě náskok sedmi bodů na sestupové pásmo, „Rudí ďáblové“ nadále ztrácejí dva body na třetí Newcastle.

Skóre zápasu druhého Arsenalu se třetím Newcastlem otevřel po třinácti minutách ve formě hrající Ödegaard, který v minulém kole rozhodl dvěma góly o výhře Arsenalu nad Chelsea. Norský záložník se prosadil krásnou přízemní střelou z velké dálky.

V úvodu druhého poločasu se mohl Newcastle vrátit do zápasu, Isak však hlavou mířil pouze do tyče. O dvě minuty později zvonila branková konstrukce i na druhém konci hřiště, když se Martinelli trefil do břevna. Zvýšit na 2:0 se podařilo hostům v 70. minutě, kdy si zpětnou přihrávku Martinelliho srazil do vlastní sítě Schär.

SESTŘIH: Newcastle - Arsenal 0:2. Hosté zabrali, na City ztrácí bod Video se připravuje ...

Anglická fotbalová liga - 35. kolo:

Newcastle - Arsenal 0:2

Branky: 14. Ödegaard, 71. vlastní Schär

West Ham United - Manchester United 1:0

Branka: 27. Benrahma