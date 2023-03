Ten Hagova revoluce v United: striktní pravidla, práce s daty i 11 přikázání

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer – velká trenérská jména se snažila nakopnout v Manchesteru United zlatou žílu po Alexi Fergusonovi. Bez úspěchu. Ale loni v létě dorazil odvážný Nizozemec Erik ten Hag a po necelém tři čtvrtě roku vrací slavné firmě z Old Trafford vážnost. A také přidal první trofej po sedmi letech. Jak to dokázal? Mixem striktních týmových pravidel, taktického mistrovství a datové analýzy.

Ze šlapajícího Ajaxu Amsterdam do rozklíženého Manchesteru United? Neblázni, pošlapeš si slibnou kariéru! „Nechci mu radit, ale nejde do fotbalového, nýbrž komerčního klubu,“ rozmlouval Louis van Gaal mladšímu trenérskému kolegovi přesun do cirkusu Red Devils.

Jenže Erik ten Hag má vždycky svoji hlavu.

Jeho otec vybudoval prosperující realitní a finanční společnost s mnohamilionovými zisky a přál si, aby v ní figurovali všichni tři synové. Dva to splnili, ale ten prostřední se trhnul - dal přednost fotbalovému dobrodružství.

Současně to však není střelec, který by vzal džob jen ze strachu, že by se podobná nabídka už nemusela v jeho životě objevit. Než strčil nos do nemocného kolosu, provedl si důkladnou analýzu nejen A-týmu, ale všech oddělení. Aby zjistil, jestli spolu korespondují zjištěné výsledky a jeho plány. Když dospěl k závěru, že existuje víc průsečíků než antagonismů, šel do toho.

Bible s jedenácti přikázáními

Abychom pochopili, o čem přesně je řeč, musíme si nejdříve charakterizovat fotbal, jaký někdejší stoper první nizozemské ligy vyznává. V tomhle ohledu z něj musí mít táta radost, protože sází stejně jako on na systematičnost. Realitní magnát ani fotbalový trenér nevybudují fungující tým bez jasné strategie a postupných kroků.

„Je to všechno o vzorcích. Chceme hráčům nabídnout jistoty, ke kterým se mohou vrátit. A můžeme přidávat další a další a být stále flexibilnější. Říkáme tomu automatismy. Ty umožňují hráčům myslet a jednat opravdu rychle,“ upozorňuje Ten Hag. „Je to jako improvizace v divadle. Improvizovat můžete jen tehdy, když znáte scénář nazpaměť.“

Od začátku trenérské dráhy dumal, jak hru s mnoha proměnnými ukotvit do pevných principů, aby z toho mělo prospěch mužstvo i samotní hráči. Dnes má bibli s jedenácti základními přikázáními, kterých se drží bez ohledu na to, do jaké kabiny vkročí.

Heslovitě si ji prolistujme.

I. přikázání: Vytvořte postavení, aby obránci mohli hrát hned vpřed. S obehráváním z jedné strany na druhou za ním nechoďte. V roce 2017 kouč v rozhovoru o stavu nizozemského fotbalu prohlásil: „Neexistuje žádná země na světě, kde si střední obránci přihrávají míč tak často mezi sebou. Držení míče by nemělo být cílem, ale prostředkem k dosažení cíle.“

II. Rotace. Výměna míst na pozicích je nutná! Pokud zůstáváte jen na svých místech, jste předvídatelní a lépe bránitelní. Soupeř musí být neustále na pochybách, kdo a kde se objeví. Ve středu pole však chce mít pokaždé nad soupeřem číselnou převahu, aby mohl míč hbitě putovat odzadu k protivníkově bráně. Jestli se o to postarají křídla, osmičky, nebo desítky, záleží na hráčské typologii, kterou má zrovna k dispozici.

III. Nepřehánějte to s šířkou hřiště. Křídla nejsou jen od toho, aby pucovala bílou podélnou lajnu. Jakmile krajní hráč putuje od lajny do středu hřiště, vnitřní záložník se přesune ven. A naopak.

IV. Protisměrné pohyby. Jeden hráč si běží zády k soupeřově bráně pro míč, druhý míří pohybem za něj. Pokud tomu tak není, vede to k přihrávané bez cíle.

V. Odpočinková obrana. Hráči musí mít v každém okamžiku na vědomí, že míč