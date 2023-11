Vyhrocená bitva… Čech Pokorný po napadení zákeřným Britem: Rocku, se*u na tebe!

Chlápek s kriminální minulostí a tlučhuba, co se neštítí ničeho. To je rošťák z Liverpoolu Shem Rock (30)! Dnes ho v prvním galavečeru organizace OKTAGON MMA v Anglii čeká souboj s policistou Jaroslavem Pokorným (37).

„Vypnu ho. Nebo ho budu mučit. Prostě podle nálady,“ vyhrožuje soupeři Brit. Charakter ukázal hned při vážení a staredownu. Nejprve přes kilo předkročil váhu 70,8 kg. Taky proto, že rozhodčí prokoukli jeho fígl, kdy se rukama nadlehčoval o obruč, jež zakrývala jeho nádobíčko. Při vyhroceném staredownu zase Čecha kopl do žeber. Strhla se mela. „To seš teda profík,“ křičel na něj Pokorný. „Řekni mi to anglicky,“ vyzýval ho podvodník. „Se*u na tebe,“ dostalo se mu odpovědi... Do sportu daleko.