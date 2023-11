Napadení a další Rockův průšvih? Had na prsou Oktagonu. Až uštkne…

KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Má být další obří hvězdou Oktagonu, táhnout organizaci nejen při víkendové britské expanzi. Z Ostrovů utekl do Asie, deset let se skrýval před vězením, aby ho soud nakonec zprostil viny. Příběh jako hrom, jen tisknout a prodávat. Jenže Shem Rock, to není pouze poučený dealer drog, který dokáže své zápasy okořenit dobře mířenými urážkami. Je taky floutek, co se rozhodl ignorovat pravidla. A to vadí, pokud ohrožuje dobrou pověst organizace.