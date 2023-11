Od drog k tvářím Oktagonu! Rock hrozí českému policistovi. Fandí mu hvězda

Oktagon se znovu vydává do neznáma. Jednička na tuzemském trhu bojových sportů o víkendu expanduje do Anglie. Už v sobotu promotéři chystají turnaj s pořadovým číslem 48 v Manchesteru. Součástí britské invaze budou i Češi – Zdeněk Polívka, Jakub Bahník a Jaroslav Pokorný. Poslední ze jmenovaného trojlístku narazí v očekávané bitvě na Shema Rocka, stále novou tvář organizace, která však poutá pozornost silným příběhem i hlasitým projevem. Oba muži si vyměnili ostrá slova už před zápasem. „Zkusím ho ukončit. Anebo ho zabít,“ vzkazuje Ir anglického původu.

Shem Rock dosud stihl v Oktagonu pouhé dva zápasy, oba v letošním roce. Přesto už zvládl pořádně rozvířit vody v lehké divizi. A nejen tam! Při oficiálním vážení před turnajem na Štvanici dokonce napadl jednoho z aspirantů na titul pérové kategorie Vladimíra Lengála. Internetem navíc oběhl obrázek, jak se Rock při snaze o splnění váhového limitu přidržuje loktem látky, kterou měl v té chvíli kolem svého těla. Kauza otřásla domácí scénou, řada tuzemských zápasníků chování třicetiletého bijce ostře odsoudila.

Jenže Rock nezastavuje, pálí dál. V kleci tentokrát narazí na českého veterána Jaroslava Pokorného a pokusí se vylepšit své dosavadní 11. místo v žebříčku. Zápas vnímá velmi speciálně, jelikož měl v minulosti opletačky se zákonem a deset let kvůli nim strávil na útěku v Asii, než ho soud zprostil viny. Jeho současný protivník „Jubox“ je přitom civilním povoláním policista.

„Pořád se o mně vyjadřoval na internetu, což pro mě znamenalo, že jdeme do toho. Začalo to být osobní, navážel se mi do mámy a do rodiny. Až ho potkám na ulici, tak mu namlátím. Pokorný, jdi do prd…,“ vyznal se Rock ve videu z produkce Oktagonu.

Český zápasník Irovu verzi odmítá. „To Rock se do mě navezl. Začal mi nadávat, že jsem policajt a že mi uřeže hlavu. Pomohl jsem spoustě lidem, on spoustu životů ovlivnil negativním způsobem, kdy někomu prodal drogy. Chybí mu pokora. A měl by spíš trénovat, než aby mi psal o půl třetí ráno zprávy,“ míní ostřílený borec s bilancí 16 vítězství a 10 porážek.

Pro Pokorného je dílčím úspěchem samotná možnost zápolit na elitní úrovni. Po zápasovém zranění kolene před pěti lety musel tři roky stát vinou infekce. Černé scénáře naznačovaly, že by už nikdy nemusel bojovat, nejhorší zprávy se ovšem naštěstí nepotvrdily.

Po přechodu do Oktagonu zapsal Jubox vyrovnané skóre 2:2, a tak je liverpoolský rodák s irským pasem výrazným favoritem. Rock v sobotu bude usilovat o deváté vítězství z celkových jedenácti bitev. Na Ostrovech by si případným skalpem rozšířil svou fanouškovskou základnu, byť už teď je spojován s tamními MMA hvězdami. Trénuje totiž s Paddym Pimblettem, nejvýrazněji rostoucím fenoménem ve světě UFC a mužem, který se rovněž neštítí velkohubých prohlášení.

„Shem, ten se s ničím nemazlí,“ hodnotí Pimblett svého stájového parťáka. „Lidé si myslí, že je namyšlený, ale je jako každý jiný kluk z Liverpoolu. Spáruju s ním, takže vím, že dá tomu žvanilovi po hubě. Je dvakrát lepší než on.“